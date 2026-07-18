În vârstă de 25 de ani, mijlocașul ofensiv vine de la Sochaux și va efectua vizita medicală înainte de a semna cu formația condusă de Gigi Becali.

Reacție din interior după ce transferul de 1,35 milioane al FCSB a apărut în Ghencea: „Îl simt încântat”

Boutoutaou a ajuns în București vineri și a fost prezent la debutul roș-albaștrilor în noul sezon, victoria cu FC Argeș.

Însoțit de impresarul său, dar și de familie, Aymen Boutoutaou a părut extrem de mulțumit de ceea ce a văzut în Ghencea, iar, după meci, fotbalistul a trecut prin fața reporterilor cu zâmbetul pe buze.

După meci, Gigi Becali a dezvăluit că a plătit 1.350.000 de euro pentru transferul lui Boutoutaou. O sumă mai mare decât cea vehiculată inițial în presa franceză, însă justificată de dorința foarte mare a lui Mihai Stoica de a-l aduce în România pe fotbalistul care a jucat până acum doar în ligile inferioare din Franța.

Gigi Becali a explicat că Boutoutaou va încasa și un salariu consistent, care, cu tot cu bonusuri, ar putea ajunge la 700.000 de euro anual.

Gigi Becali: ”MM era disperat!”

"MM era disperat, zicea că e cel mai bun străin din România. I-am zis să se ducă să-l ia. A negociat aproape o lună, a căzut, iar a revenit, a căzut, iar a revenit. Le-am zis să-i facă toate poftele și asta e. Ne-a costat cam 1.350.000 de euro. Cu prime, cu tot, ajunge la 600.000-700.000 de euro, dar nu știu exact.

I-am zis să facă ce vrea și să-l ia. Când spune un colaborator care știe fotbal, mai ales că MM nu spune niciodată de cineva că e bun... dar el a spus de ăsta că e foarte, foarte, foarte bun. Când am auzit asta, am zis că dau oricât pe el", a spus Gigi Becali, la Prima Sport.