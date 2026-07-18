VIDEO Cum a fost surprins noul jucător de la FCSB după meciul cu FC Argeș

Cum a fost surprins noul jucător de la FCSB după meciul cu FC Argeș Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Francezul de origine algeriană Aymen Boutoutaou va fi noul jucător al lui FCSB.

TAGS:
FCSBFC Argesaymen boutoutaou
Din articol

În vârstă de 25 de ani, mijlocașul ofensiv vine de la Sochaux și va efectua vizita medicală înainte de a semna cu formația condusă de Gigi Becali.

Cum a fost surprins Boutoutaou după meciul cu FC Argeș

  • Aymen boutoutaou 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Boutoutaou a ajuns în București vineri și a fost prezent la debutul roș-albaștrilor în noul sezon, victoria cu FC Argeș. 

Însoțit de impresarul său, dar și de familie, Aymen Boutoutaou a părut extrem de mulțumit de ceea ce a văzut în Ghencea, iar, după meci, fotbalistul a trecut prin fața reporterilor cu zâmbetul pe buze.

După meci, Gigi Becali a dezvăluit că a plătit 1.350.000 de euro pentru transferul lui Boutoutaou. O sumă mai mare decât cea vehiculată inițial în presa franceză, însă justificată de dorința foarte mare a lui Mihai Stoica de a-l aduce în România pe fotbalistul care a jucat până acum doar în ligile inferioare din Franța.

Gigi Becali a explicat că Boutoutaou va încasa și un salariu consistent, care, cu tot cu bonusuri, ar putea ajunge la 700.000 de euro anual.

Gigi Becali: ”MM era disperat!”

"MM era disperat, zicea că e cel mai bun străin din România. I-am zis să se ducă să-l ia. A negociat aproape o lună, a căzut, iar a revenit, a căzut, iar a revenit. Le-am zis să-i facă toate poftele și asta e. Ne-a costat cam 1.350.000 de euro. Cu prime, cu tot, ajunge la 600.000-700.000 de euro, dar nu știu exact.

I-am zis să facă ce vrea și să-l ia. Când spune un colaborator care știe fotbal, mai ales că MM nu spune niciodată de cineva că e bun... dar el a spus de ăsta că e foarte, foarte, foarte bun. Când am auzit asta, am zis că dau oricât pe el", a spus Gigi Becali, la Prima Sport.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
”Monstru” descoperit în Dunăre, la Galați. Cel mai mic debit din ultimii 30 de ani, probabil din cauza țărilor din amonte
”Monstru” descoperit în Dunăre, la Galați. Cel mai mic debit din ultimii 30 de ani, probabil din cauza țărilor din amonte
ULTIMELE STIRI
Vozinha și-a câștigat viitorul după Mondial! Portarul-fenomen, aproape de un transfer la echipa legendară
Vozinha și-a câștigat viitorul după Mondial! Portarul-fenomen, aproape de un transfer la echipa legendară
Reacție din interior după ce transferul de 1,35 milioane al FCSB a apărut în Ghencea: „Îl simt încântat”
Reacție din interior după ce transferul de 1,35 milioane al FCSB a apărut în Ghencea: „Îl simt încântat”
Cum a marcat Daniel Bîrligea în FCSB - FC Argeș 2-0: „Am văzut la Harry Kane”
Cum a marcat Daniel Bîrligea în FCSB - FC Argeș 2-0: „Am văzut la Harry Kane”
Ce spune Messi despre poza virală cu bebelușul Lamine Yamal înaintea finalei de la Mondial
Ce spune Messi despre poza virală cu bebelușul Lamine Yamal înaintea finalei de la Mondial
Transferul stă să pice: ”Directorul sportiv a făcut o ofertă, dar este dificil!”
Transferul stă să pice: ”Directorul sportiv a făcut o ofertă, dar este dificil!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns la marea finală

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns la marea finală

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Bellingham și Kane stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Bellingham și Kane stau la pândă

Gigi Becali exultă după transferul reușit azi de FCSB: "Am dat mult peste un milion! MM a zis că mai bun ca el n-a fost"

Gigi Becali exultă după transferul reușit azi de FCSB: "Am dat mult peste un milion! MM a zis că mai bun ca el n-a fost"

A cerut să plece la FCSB și i-a scos din sărite: "Ai făcut o alegere greșită. Drum bun!"

A cerut să plece la FCSB și i-a scos din sărite: "Ai făcut o alegere greșită. Drum bun!"

Gigi Becali i-a anunțat transferul imediat după FCSB - FC Argeș: "600.000, a semnat!"

Gigi Becali i-a anunțat transferul imediat după FCSB - FC Argeș: "600.000, a semnat!"

Reacție surprinzătoare după ultima mutare a FCSB-ului: „Transferul a fost mai bun pentru el”

Reacție surprinzătoare după ultima mutare a FCSB-ului: „Transferul a fost mai bun pentru el”



Recomandarile redactiei
Reacție din interior după ce transferul de 1,35 milioane al FCSB a apărut în Ghencea: „Îl simt încântat”
Reacție din interior după ce transferul de 1,35 milioane al FCSB a apărut în Ghencea: „Îl simt încântat”
Vozinha și-a câștigat viitorul după Mondial! Portarul-fenomen, aproape de un transfer la echipa legendară
Vozinha și-a câștigat viitorul după Mondial! Portarul-fenomen, aproape de un transfer la echipa legendară
Transferul stă să pice: ”Directorul sportiv a făcut o ofertă, dar este dificil!”
Transferul stă să pice: ”Directorul sportiv a făcut o ofertă, dar este dificil!”
Cum a marcat Daniel Bîrligea în FCSB - FC Argeș 2-0: „Am văzut la Harry Kane”
Cum a marcat Daniel Bîrligea în FCSB - FC Argeș 2-0: „Am văzut la Harry Kane”
Cristi Chivu, disperat să rezolve cea mai mare problemă de la Inter: 40.000.000 € pentru „diamantul” de la Mondial
Cristi Chivu, disperat să rezolve cea mai mare problemă de la Inter: 40.000.000 € pentru „diamantul” de la Mondial
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Cum arată tribunele din Ghencea la Steaua - FC Argeș
Cum arată tribunele din Ghencea la Steaua - FC Argeș
Plecare de la CFR Cluj chiar înaintea returului cu Neman Grodno din Conference League!
Plecare de la CFR Cluj chiar înaintea returului cu Neman Grodno din Conference League!
Reacție din interior după ce transferul de 1,35 milioane al FCSB a apărut în Ghencea: „Îl simt încântat”
Reacție din interior după ce transferul de 1,35 milioane al FCSB a apărut în Ghencea: „Îl simt încântat”
FCSB a spart banca pentru Aymen Boutoutaou! Suma de transfer și salariul "celui mai bun străin din România"
FCSB a spart banca pentru Aymen Boutoutaou! Suma de transfer și salariul "celui mai bun străin din România"
CITESTE SI
Atelier clandestin de ciocolată descoperit în sediul unei instituții. Directoarea vindea bomboane pe Facebook. VIDEO

stirileprotv Atelier clandestin de ciocolată descoperit în sediul unei instituții. Directoarea vindea bomboane pe Facebook. VIDEO

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

De ce contestă AUR contractele de 6 miliarde de euro cu Rheinmetall. Petrișor Peiu cere explicații Guvernului

stirileprotv De ce contestă AUR contractele de 6 miliarde de euro cu Rheinmetall. Petrișor Peiu cere explicații Guvernului

Sorin Grindeanu, despre posibilitatea unei guvernări PSD-AUR: Sunt niște lucruri pe care AUR nu le-a clarificat

stirileprotv Sorin Grindeanu, despre posibilitatea unei guvernări PSD-AUR: Sunt niște lucruri pe care AUR nu le-a clarificat

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!