Reacție din interior după ce transferul de 1,35 milioane al FCSB a apărut în Ghencea: „Îl simt încântat”

Reacție din interior după ce transferul de 1,35 milioane al FCSB a apărut în Ghencea: „Îl simt încântat” Superliga
SPORT.RO
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Marius Baciu a oferit primele detalii despre aducerea lui Aymen Boutoutaou.

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Aymen Boutoutaou, fotbalistul adus de la Sochaux în schimbul a 1,35 milioane de euro, a sosit în România și a fost prezent la meciul câștigat de FCSB cu FC Argeș, scor 2-0. Baciu a dezvăluit modul în care mijlocașul ofensiv de 25 de ani va fi integrat la campioana României.

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Aymen boutoutaou
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Cum plănuiește antrenorul să-l folosească pe noul mijlocaș

Marius Baciu a subliniat că francezul se afla de mult timp pe lista de scouting a echipei și că staff-ul a purtat discuții cu el încă dinaintea parafării actelor.

„Mă bucur că este un jucător pe care ni l-am dorit foarte mult, este urmărit de mult timp. Una dintre țintele noastre, nu de acum. Sperăm să se încadreze în ceea ce ne dorim noi. Am avut discuții cu el la telefon înainte să vină și l-am simțit că-și dorește mult să vină”, a explicat tehnicianul în vârstă de 51 de ani.

Dincolo de entuziasmul mutării, antrenorul a punctat importanța versatilității jucătorului care va înca un salariu de 600.000 de euro pe an. Fostul fotbalist din Hexagon, care a evoluat cu succes în Ligue 3 sezonul trecut, oferă mai multe opțiuni tactice în treimea adversă.

„Eu îl simt încântat că a venit. Acum, totul depinde de el. El poate să joace în sistem de trei, în dreapta, în stânga, central, noi îi tot rotim, nu e ceva fix. Este un jucător care poate juca mai multe posturi”, a adăugat Baciu la conferința de presă.

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