FCSB s-a impus cu 2-0 în fața lui FC Argeș, în prima rundă din Superliga. Roș-albaștrii au marcat prin Daniel Bîrligea (19') și Florin Tănase (45+4').
Gigi Becali a descoperit o nouă perlă la FCSB: „Va fi unul dintre cei mai buni”
Patronul lui FCSB s-a declarat mulțumit de prestația echipei sale în primul meci al sezonului din Superliga.
Gigi Becali l-a evidențiat pe Ricardo Pădurariu, jucătorul de 19 ani care a evoluat până în minutul 89. Tânărul fundaș stânga este mare pariu al omului cu banii de la FCSB.
„Pădurariu va fi unul dintre cei mai buni fundași stânga pe care i-a avut România vreodată. E foarte stabil pe picioare, nu îl poți dribla, e foarte ager. Când pasează, nu se precipită. În plus, la vârsta lui, să urci așa în atac... e mare lucru!
Stai să vedem, poate jucăm și în Europa cu el dacă joacă așa. I-ar fi greu să joace în ritmul ăsta, dar vor fi cazuri în care va juca el joi și duminică Risto Radunovic. Noi avem jucători U21 acum destui. Azi am avut 4 în teren.”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.
Ricardo Pădurariu a revenit la FCSB după împrumutul de la Corvinul și a jucat al doilea meci în tricoul echipei roș-albastre.
Fundașul stânga de 19 ani este cotat la 550.000 de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.
Echipele utilizate
- FCSB: Târnovanu – V. Creţu, Dawa, Andre Duarte, Pădurariu (Labonne 89) – Cisotti, Radunovic – Politic (M. Toma 46), F. Tănase (Stoian 80), Oct. Popescu (David Popa 90) – Bîrligea. ANTRENOR: Marius Baciu
- FC ARGEŞ: Căbuz – Oancea (R. Moldoveanu 46), M. Tudose, Sadriu, Borţa – Raţă, Rober Sierra – Y. Pîrvu (S. Balaure 81), Emmers (Dulcea 46), Micovschi (Idowu 46) - Ricardo Matos (Rădescu 81). ANTRENOR: Bogdan Andone
- Cartonaşe galbene: Pădurariu 34, Oct. Popescu 35 / Sadriu 13
- Au marcat: Daniel Bîrligea (19') și Florin Tănase (45+4' din penalty)
- Arbitri: Marian Barbu - Imre Bucsi, George Duţă
- Arbitri VAR: Sorin Costreie - Stelian Slab