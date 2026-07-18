FCSB s-a impus cu 2-0 în fața lui FC Argeș, în prima rundă din Superliga. Roș-albaștrii au marcat prin Daniel Bîrligea (19') și Florin Tănase (45+4').

Gigi Becali a descoperit o nouă perlă la FCSB: „Va fi unul dintre cei mai buni”

Patronul lui FCSB s-a declarat mulțumit de prestația echipei sale în primul meci al sezonului din Superliga.

Gigi Becali l-a evidențiat pe Ricardo Pădurariu, jucătorul de 19 ani care a evoluat până în minutul 89. Tânărul fundaș stânga este mare pariu al omului cu banii de la FCSB.

„Pădurariu va fi unul dintre cei mai buni fundași stânga pe care i-a avut România vreodată. E foarte stabil pe picioare, nu îl poți dribla, e foarte ager. Când pasează, nu se precipită. În plus, la vârsta lui, să urci așa în atac... e mare lucru!

Stai să vedem, poate jucăm și în Europa cu el dacă joacă așa. I-ar fi greu să joace în ritmul ăsta, dar vor fi cazuri în care va juca el joi și duminică Risto Radunovic. Noi avem jucători U21 acum destui. Azi am avut 4 în teren.”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

Ricardo Pădurariu a revenit la FCSB după împrumutul de la Corvinul și a jucat al doilea meci în tricoul echipei roș-albastre.

Fundașul stânga de 19 ani este cotat la 550.000 de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

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