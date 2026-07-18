Roș-albaștrii s-au impus cu scorul de 2-0 în fața lui FC Argeș, după golurile marcate de Daniel Bîrligea și Florin Tănase.

Gigi Becali: ”Cred că Gnahore va juca joi!”

În meciul cu piteștenii și-a făcut debutul și Ronny Labonne, fotbalistul transferat de FCSB în această vară, însă fostul dinamovist Eddy Gnahore nu s-a aflat nici măcar pe banca de rezerve.

După meci, Gigi Becali a dezvăluit când ar putea debuta Eddy Gnahore la gruparea roș-albastră. Finanțatorul e anunțat că este foarte probabil că fostul mijlocaș al lui Dinamo să debuteze la FCSB în meciul cu FK Auda din turul doi preliminar Conference League.

”Gnahore cred că va juca joi. E posibil să fie cu Auda, dar nu știu încă, vedem. Poate îl mai protejăm un meci”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.