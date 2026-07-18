Anunțul lui Gigi Becali despre fundașul ieșit din lot înaintea debutului FCSB în Superliga

Mihai Popescu a absentat din confruntarea pe care FCSB a disputat-o pe stadionul Ghencea împotriva formației FC Argeș, partidă care a marcat startul noii ediții de campionat pentru bucureșteni. Fundașul central a acuzat probleme de ordin fizic în timpul unui antrenament premergător meciului și a ieșit din calculele staff-ului tehnic.
Finanțatorul clubului a clarificat situația medicală a jucătorului, explicând natura accidentării și demersurile făcute pentru o recuperare rapidă.
„Mihai Popescu are o leziune mică, a fost la Marijana, a zis că îi face o infiltrație și poate să joace. Nu e ceva grav”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.
Dificultăți în apărare pentru echipa lui Marius Baciu
Absența apărătorului în vârstă de 33 de ani a complicat organizarea defensivă a roș-albaștrilor. Antrenorul Marius Baciu s-a confruntat cu multiple probleme de efectiv la partida cu FC Argeș. Siyabonga Ngezana și David Miculescu au fost indisponibili din motive medicale, iar Arad nu a prins nici el lotul. Pentru a suplini lipsa lui Popescu, soluția aleasă pentru centrul apărării a fost Andre Duarte, alături de Dawa.
Mihai Popescu are un istoric medical încărcat la FCSB. În stagiunea precedentă a stat departe de gazon aproximativ șase luni, în perioada octombrie - martie, din cauza unei rupturi de ligament încrucișat. Ulterior, prestațiile sale solide din play-out și de la partidele de baraj l-au convins pe patronul echipei să îi prelungească înțelegerea.