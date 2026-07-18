Anunțul lui Gigi Becali despre fundașul ieșit din lot înaintea debutului FCSB în Superliga

Mihai Popescu a absentat din confruntarea pe care FCSB a disputat-o pe stadionul Ghencea împotriva formației FC Argeș, partidă care a marcat startul noii ediții de campionat pentru bucureșteni. Fundașul central a acuzat probleme de ordin fizic în timpul unui antrenament premergător meciului și a ieșit din calculele staff-ului tehnic.

Finanțatorul clubului a clarificat situația medicală a jucătorului, explicând natura accidentării și demersurile făcute pentru o recuperare rapidă.

„Mihai Popescu are o leziune mică, a fost la Marijana, a zis că îi face o infiltrație și poate să joace. Nu e ceva grav”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.