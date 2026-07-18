Spania câștigă finala de un miliard

Ultimul act al competiției pune față în față primele două clasate din ierarhia FIFA. Dincolo de parcursul sportiv, meciul programat pe 19 iulie scoate în față un contrast uriaș din punct de vedere financiar și de imagine între cele două naționale, ambele neînvinse la acest turneu.

Lotul ibericilor valorează cu 80% mai mult

Potrivit Football Benchmark, selecționata condusă de Luis de la Fuente a început turneul cu o valoare de piață de 1,47 miliarde de euro. În schimb, lotul campioanei mondiale en-titre este evaluat la 818 milioane de euro. Diferența este explicată în mare măsură de cota lui Lamine Yamal. Evaluat la 292,2 milioane de euro, fotbalistul iberic este considerat cel mai scump jucător al planetei în acest moment.

Spaniolii propun o echipă mult mai tânără, cu o medie de vârstă de 26,7 ani, față de cei 29,1 ani ai sud-americanilor, argentinienii formând una dintre cele mai experimentate echipe ale campionatului. Dominarea iberică se reflectă clar și într-un prim „11” combinat al celor mai valoroși jucători, unde se regăsesc șapte spanioli (printre care Pedri la 139 de milioane de euro și Cubarsi la 110) și doar patru argentinieni (lideri fiind Enzo Fernandez cu 104 milioane și Julian Alvarez cu 88).