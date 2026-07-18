Spania câștigă finala de un miliard

Ultimul act al competiției pune față în față primele două clasate din ierarhia FIFA. Dincolo de parcursul sportiv, meciul programat pe 19 iulie scoate în față un contrast uriaș din punct de vedere financiar și de imagine între cele două naționale, ambele neînvinse la acest turneu.
Lotul ibericilor valorează cu 80% mai mult
Potrivit Football Benchmark, selecționata condusă de Luis de la Fuente a început turneul cu o valoare de piață de 1,47 miliarde de euro. În schimb, lotul campioanei mondiale en-titre este evaluat la 818 milioane de euro. Diferența este explicată în mare măsură de cota lui Lamine Yamal. Evaluat la 292,2 milioane de euro, fotbalistul iberic este considerat cel mai scump jucător al planetei în acest moment.
Spaniolii propun o echipă mult mai tânără, cu o medie de vârstă de 26,7 ani, față de cei 29,1 ani ai sud-americanilor, argentinienii formând una dintre cele mai experimentate echipe ale campionatului. Dominarea iberică se reflectă clar și într-un prim „11” combinat al celor mai valoroși jucători, unde se regăsesc șapte spanioli (printre care Pedri la 139 de milioane de euro și Cubarsi la 110) și doar patru argentinieni (lideri fiind Enzo Fernandez cu 104 milioane și Julian Alvarez cu 88).
Messi dictează ritmul pe rețelele de socializare
Dacă Spania câștigă detașat la capitolul economic, Argentina este lider absolut la impactul mediatic. Jucătorii convocați de Lionel Scaloni adună împreună 667 de milioane de urmăritori pe Instagram, comparativ cu cele 140 de milioane din dreptul europenilor. Lionel Messi este responsabil pentru mare parte din acest dezechilibru, adunând singur peste 512 milioane de fani.
Pe durata competiției, popularitatea echipei sud-americane a crescut masiv în mediul online. Între 11 iunie și 14 iulie, contul oficial al selecționatei a atras 2,4 milioane de fani noi (o creștere de 16,2%), în timp ce spaniolii au adăugat doar o jumătate de milion (6,7%). Cei mai populari cinci fotbaliști argentinieni au strâns împreună 11,8 milioane de fani noi pe durata turneului, dublu față de cei mai urmăriți cinci jucători iberici. Messi conduce acest clasament, cu șase milioane de urmăritori câștigați.
Oboseala acumulată înainte de marea finală
Un alt factor cu greutate duminică va fi numărul minutelor jucate:
- Emiliano Martinez: 795 de minute jucate, fără nicio secundă ratată în parcursul Argentinei.
- Alexis Mac Allister: 730 de minute pe teren.
- Lotul Spaniei: Marc Cucurella, Unai Simon și Pau Cubarsi au adunat fiecare câte 717 minute, în timp ce Aymeric Laporte și Rodri au depășit la rândul lor pragul de 700 de minute bifate pe gazon.