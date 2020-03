'SUNT BUN, DAR NU MA VEDE NIMENI!' E jucatorul lui Becali, dar Gigi nici nu-l stie! Tocmai a dat un gol SENZATIONAL si a scos Craiova din Cupa

Becali poate da o lovitura importanta in vara fara sa plateasca niciun ban!

Ovidiu Horsia (19 ani) impresioneaza la Iasi! Pustiul a fost adus in academia FCSB de la Kinder Tg. Mures in 2017, dar n-a fost folosit decat la echipa secunda a stelistilor. Horsia a fost imprumutat sezonul trecut la Clinceni, alaturi de care a promovat in Liga 1, iar in acest sezon joaca pentru Poli Iasi.

Ovidiu da cel mai bun randament in banda dreapta, dar poate juca si in centru sau in stanga.

Fotbalistul vine dupa o saptamana de senzatie. A marcat doua super goluri pentru Iasi in ultimele 5 zile. Mai intai, a inscris superb, din lovitura libera, in egalul cu Sepsi de vinerea trecuta, apoi a marcat cu o executie fantastica, voleu lateral, in fata Craiovei, la 3-2 in sferturile Cupei.

In total, Horsia are 5 goluri si un assist in acest sezon pentru Poli, in campionat si in Cupa.

Conform transfermarkt, cota sa atinge in acest moment 500 000 de euro.



In vara, Horsia i-a facut pe jurnalisti sa rada cu unul dintre raspunsurile date dupa meciul de promovare al Clinceniului. Intrebat la ce echipa ar vrea sa ajunga, fotbalistul n-a dat raspunsul asteptat de toata lumea: "Imi place de Gaz Metan, mi-ar placea sa joc acolo!"

