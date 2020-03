Le-a zis ca nu-si da demisia INDIFERENT ce face Becali! Anuntul lui Vintila in fata vestiarului FCSB

Tehnicianul a vorbit cu jucatorii despre situatia sa la echipa.

Bogdan Vintila e dispus sa accepte orice in relatia cu Gigi Becali. Antrenorul i-ar fi transmis acest lucru si patronului, anunta GSP. In plus, Vintila i-a anuntat pe cei de la echipa ca nu-si va da demisia de la FCSB niciodata, indiferent de comportamentul lui Becali sau de rezultatele de la echipa.

Acest lucru i-a facut pe jucatori sa isi schimbe atitudinea fata de antrenor. Dupa egalul cu Botosani, Dennis Man a vorbit despre situatia de la club:

"Nu stiu ce e cu noi, nu ne regasim deloc, nu stiu din ce cauza. Inainte de vacanta eram o echipa, acum suntem cu totul si cu totul alta. Nu inteleg, noi suntem aceiasi, dar jocul nu se leaga deloc", a spus Man.

In februarie, patronul lui FCSB a anuntat ca Vintila are contract "pe viata" la FCSB.







Tweet Gigi Becali FCSB Bogdan Vintila Citeste si: LUPTA FINALA: TOLEA VS RAMBO! Joi, 20:00, IN DIRECT PE PRO X!