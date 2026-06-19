Nuno Campos nu va avea o misiune simplă la Dinamo în stagiunea viitoare, după plecările importante din această lună de la club.

Noul antrenor al formației din Ștefan cel Mare a primit fotbaliști de viitor până acum: Ianis Doană, Adriano Manole și Răzvan Radu.

Cristi Borcea a subliniat marea problemă de la Dinamo

Cristi Borcea a vorbit despre situația de la Dinamo, unde relația dintre conducerea și fanii echipei este destul de rece, mai ales după ce schimbarea siglei.

Fostul președinte al „câinilor” roșii a sfătuit actuala conducere să se consulte cu fanii pe viitor pentru a evita nemulțumirile de acest fel.

„E treaba lor ce fac, cum fac, dar ar trebui să se consulte cu fanii. La Dinamo nu face nimeni ce-i trece prin cap! Se poate adânci situația asta și un război intern ar lovi tot Dinamo în plin.

Păcat de oamenii de bună credință de la Renovatio, care au băgat atâția bani. Sunt câteva lucruri la Dinamo cu care nu te joci, cu fanii și cu istoria clubului”, a spus Borcea confirm GSP.ro.

Programul meciurilor amicale ale lui Dinamo din Polonia

Pe durata cantonamentului, Dinamo va disputa și trei meciuri amicale.

Adversarele ”câinilor” vor fi Gornik Leczna, Motor Lublin și Omonia Nicosia, iar partidele de pregătire vor fi transmise pe platforma oficială de YouTube a clubului, 48TV.

Mai jos, lotul de jucători, staff-ul tehnic și cel medical-administrativ al lui Dinamo: