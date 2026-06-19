Handbalistul Alex Pascual, fiul antrenorului Xavi Pascual, fost şi la Dinamo, şi-a prelungit contractul cu campioana României.

Alex Pascual, ex-Barcelona, a semnat prelungirea cu Dinamo

Clubul anunţă, vineri, că noua înţelegere este valabilă pentru sezonul 2026-2027.

”Continuăm împreună! Alex Pascual va face parte în continuare din echipa noastră, extrema stângă a semnat o nouă înţelegere valabilă pentru un sezon, cu opţiune de prelungire pentru încă unul. Ne bucurăm să îl avem alături şi îi dorim cât mai multe performanţe în tricoul lui Dinamo”, este anunţul formaţiei dinamoviste.

Alex Pascual (26 de ani) joacă la Dinamo Bucureşti din 2021, când a sosit de la Barcelona.

A venit odată cu tatăl său, antrenorul Xavi Pascual, care a condus Dinamo Bucureşti în perioada 2021-2024. În prezent, tehnicianul iberic conduce Veszprem KC, cu care şi-a prelungit contractul, informează news.ro.