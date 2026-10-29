Partida Gloria Bistrița - FCSB, din runda a doua a Cupei României, va avea loc joi, de la ora 21:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Înaintea meciului, FCSB se află pe locul 2 în Grupa C și are trei puncte după victoria cu 5-0 în fața lui FC Argeș din prima rundă.

Florin Gardoș a găsit una dintre marile probleme de la FCSB

Ciprian Marica și Florin Gardoș au fost invitații lui Andru Nenciu în emisiunea VOYO SPORT LIVE, de pe VOYO SPORT 1 și au prefațat și meciul lui FCSB din Cupa României.

Întrebat despre cuplul de fundași centrali al roș-albaștrilor din meciul cu Gloria Bistrița, format din Dylan Batubinsika și Mihai Popescu, fotbaliști care au jucat mai puțin în ultima perioadă în tricoul lui FCSB, Florin Gardoș a fost sincer.

Fostul apărător de la echipa bucureșteană a spus că FCSB nu are în acest moment un fundaș central de cel mai înalt nivel în echipă.

„(n.r. Batubinsika și Mihai Popescu sunt anunțați titulari în meciul de cupă al lui FCSB, cum vezi această schimbare?) Cred că (n.r. Laurențiu Reghecampf) trebuie să îi vadă pe toți la lucru. Sincer să fiu, nu pot să zic că în momentul de față e un fundaș central în momentul de față care să fie la un super nivel la FCSB”, a spus Florin Gardoș, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.