Astăzi, de la ora 21:45, campioana Dinamo joacă meciul decisiv pentru calificarea în Top 12 EHF Champions League, cu Montpellier în deplasare.

”👉Grupa E. Un loc rămas liber (Barca este deja calificată). Meciul decisiv este mâine (n.r. - azi), la Montpellier. Francezii nu mai au nicio șansă. Pe noi, doar victoria ne duce mai departe. Orice alt rezultat califică SAH Aarhus”, a explicat simplu calculele calificării pagina oficială CS Dinamo București.