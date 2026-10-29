LIVE TEXT Montpellier - Dinamo, meciul decisiv pentru calificarea în fazele superioare din Champions League!
”Dulăii” domină handbalul intern de un deceniu încoace.
Astăzi, de la ora 21:45, campioana Dinamo joacă meciul decisiv pentru calificarea în Top 12 EHF Champions League, cu Montpellier în deplasare.
”👉Grupa E. Un loc rămas liber (Barca este deja calificată). Meciul decisiv este mâine (n.r. - azi), la Montpellier. Francezii nu mai au nicio șansă. Pe noi, doar victoria ne duce mai departe. Orice alt rezultat califică SAH Aarhus”, a explicat simplu calculele calificării pagina oficială CS Dinamo București.
”Dulăii” domină autoritar handbalul masculin românesc, câștigând începând cu sezonul 2015-2016 toate titlurile de campioană în Liga Zimbrilor.
Mai mult, în ultimele trei sezoane, Dinamo a reușit tripla campionat - Cupă - Supercupă.
Rezultatele lui Dinamo și clasamentul din Grupa E din EHF Champions League
Etapa 1: 23-27 (a) cu Montpellier (echipa numărul 1 din handbalul francez, cu 14 titluri, peste PSG)
Etapa 2: 25-25 (d) cu SAH-Aarhus (vicecampioana din Danemarca)
Etapa 3: 27-34 (d) cu FC Barcelona (deținătoarea trofeului Champions League)
Etapa 4: 22-36 (a) cu FC Barcelona
Etapa 5: 37-23 (a) cu SAH-Aarhus
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