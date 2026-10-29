Revenirile în fotbal, mai ales când vorbim despre antrenorii care se tot întorc la același club, nu sunt privite cu ochi buni, în general. Și, de cele mai multe ori, rezultatele explică această situație. În cazul lui Reghecampf însă, deocamdată, asistăm la excepția de la regulă.

În acest al treilea mandat pe care l-a început la FCSB, „Reghe“ a mers din victorie în victorie: 1-0 cu Oțelul Galați, 2-1 cu FC Voluntari și 4-1 cu Rapid. Și, dincolo de rezultatele cu care s-au încheiat aceste partide, toate în campionat, îmbucurător pentru FCSB e faptul că echipa a crescut, ca joc. Ce a arătat, în derby-ul cu Rapid de pe Arena Națională, e cea mai bună dovadă, în acest sens.

FCSB, pe cale să lege patru victorii după 17 luni

După seria victoriilor din campionat, FCSB va disputa, diseară (ora 21:30), și prima partidă din Cupa României, după revenirea lui Reghecampf. În duelul din deplasare cu Gloria Bistrița, formația bucureșteană pornește, în mod clar, cu prima șansă. Mai ales că adversara e o divizionară B, aflată abia pe locul 11 în clasamentul ligii secunde.

Pe lângă nivelul inferior al echipei adverse, trupa lui Reghecampf e „condamnată“ să câștige și pentru a-și păstra șansele la câștigarea Cupei României. În acest sezon, un eventual triumf, în această competiție, reprezintă cea mai la îndemână variantă de a obține un trofeu. Asta în condițiile în care, în campionat, echipa e la 9 puncte de liderul Dinamo.

Dacă își va respecta statutul de favorită și va învinge Gloria Bistrița, FCSB va ajunge la al 4-lea succes consecutiv. Echipa bucureșteană n-a mai avut o asemenea serie de... 17 luni! Ultima dată când FCSB a bătut în patru partide succesive se întâmpla în primăvara anului trecut. Atunci, între 20 aprilie și 17 mai, echipa a înregistrat chiar cinci victorii la rând, toate în play-off-ul campionatului 2024-2025.

*20 aprilie 2025: FCSB – CFR Cluj 3-2

*27 aprilie 2025: Rapid – FCSB 1-2

*5 mai 2025: FCSB – Dinamo 3-1

*11 mai 2025: U Cluj – FCSB 0-2

*17 mai 2025: FCSB – Universitatea Craiova 1-0

La capătul acelui sezon 2024-2025, FCSB a cucerit titlul, terminând play-off-ul pe locul 1, la 9 puncte de CFR Cluj, care s-a clasat pe 2.