El e fotbalistul dorit cu insistență de Laurențiu Reghecampf la FCSB!

El e fotbalistul dorit cu insistență de Laurențiu Reghecampf la FCSB! Superliga
SPORT.RO
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Laurențiu Reghecampf dorește să păstreze un nume important la trupa din București.

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Risto RadunovicFCSBLaurentiu ReghecampfGigi Becali
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Laurențiu Reghecampf vrea să-l păstreze pe Risto Radunovic la FCSB și îi va cere lui Gigi Becali să-i ofere un nou contract fundașului muntenegrean. Înțelegerea actuală a fotbalistului în vârstă de 34 de ani expiră la finalul anului 2026.

Potrivit GSP, antrenorul este mulțumit de prestațiile lui Radunovic, atât la antrenamente, cât și în meciurile oficiale. Stoperul transformat în mijlocaș la închidere a fost titular în ultimele două partide ale roș-albaștrilor, cu FC Voluntari, scor 2-1, și Rapid, scor 4-1. În acest sezon, postul de fundaș stânga a fost ocupat de Ricardo Pădurariu datorită regulii U21.

Radunovic nu a primit încă o ofertă de prelungire

Fotbalistul a confirmat recent că nu a purtat discuții cu oficialii clubului despre viitorul său contract.

„Încă avem timp, până la iarnă. Vom vedea. E clar, am contract până la iarnă și vom vedea atunci. Vreau să mă bat la campionat, să simt că pot încă să reușesc să fac față. Nu am vorbit cu nimeni până acum. Vom vedea, e timp”, a declarat Radunovic după FCSB - Rapid 4-1.

Și Mihai Stoica și-ar dori ca jucătorul să continue la echipă, însă decizia finală îi aparține lui Gigi Becali.

„Dacă nu i se va propune prelungirea, nu trebuie să-i dăm drumul, ci pleacă el. Gigi hotărăște asta, nu eu”, a spus oficialul FCSB.

Risto Radunovic a ajuns la FCSB în ianuarie 2021, de la Astra Giurgiu, în schimbul a 400.000 de euro. De atunci, a strâns 241 de apariții, cu nouă goluri și 32 de pase decisive.

  • Alături de formația roș-albastră, fundașul a câștigat două titluri de campion și două Supercupe ale României.
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