AHC Potaissa Turda a învins-o pe CSA Steaua Bucureşti cu scorul de 32-31 (12-17), joi seara, pe teren propriu, în etapa a 6-a a Ligii Naţionale de handbal masculin.

Potaissa Turda - Steaua 32-31 după 12-17 la pauză

Steaua a condus la pauză la cinci goluri (17-12), dar gazdele au întors scorul în ultimul sfert de oră al partidei.

Radu Cristian Ghiţă, cu 9 goluri, a fost cel mai bun marcator al turdenilor, Irakli Kbilaşvili a reuşit 6 goluri, iar Teodor Pinţoiu şi Leandro Elias Borges Silva Semedo, câte 4.

Gabriel Sebastian Burlacu a înscris 10 goluri pentru Steaua, iar Ovidiu Irimia şi Ovidiu Buzu au marcat câte 4 goluri, notează Agerpres.

”Incredibil meci făcut de Steaua la Turda”

”🤾‍♂️HANDBAL

❤💙 Incredibil meci făcut de Steaua la Turda, în etapa a 6-a din Liga Națională! Roș-albaștrii au început fantastic disputa și au condus cu 8-1! Ardelenii au încercat totul, dar s-au lovit de apărarea excelent condusă de Burlacu și Chikovani, dar și de portarul Pașca, fantastic între buturi.

Băieții lui Ionuț Georgescu au condus cu 17-12 la pauză. Pe un teren unde se câștigă foarte greu, steliștii nu au mai rezistat în partea a doua. Turda a egalat în minutul 47, la 23, s-a desprins la 27-24 și a reușit să câștige, la final, la limită 32-31.

O evoluție însă a băieților noștri care ne dă mari speranțe în meciurile următoare. Gabi Burlacu (10 goluri) a fost omul meciului!”, a punctat pagina oficială Steaua București.

Top 5 din Liga Zimbrilor

1. CS Dinamo Bucureşti 10 puncte

2. CSM Bucureşti 10

3. CS Minaur Baia Mare 9

4. SCM Politehnica Timişoara 9

5. AHC Potaissa Turda 8