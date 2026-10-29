Fundaș pentru Real Madrid la preț excelent! Afacere de senzație pregătită de „Los Blancos”

Fundaș pentru Real Madrid la preț excelent! Afacere de senzație pregătită de „Los Blancos” La Liga Starul de 130.000.000€ pe care-l vrea Real Madrid: când s-ar face transferul
SPORT.RO
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Real Madrid pregătește o mutare importantă pentru defensivă. 

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Real MadridJacobo RamonComo
Din articol

Formația pregătită de Jose Mourinho vrea să îl readucă pe Santiago Bernabeu pe Jacobo Ramon (21 de ani), fundașul central cedat la Como în vara anului 2025.

Potrivit jurnalistului Matteo Moretto, madrilenii intenționează să activeze clauza de răscumpărare a fotbalistului spaniol. Real Madrid a păstrat 50% din drepturile economice ale acestuia după transferul la Como, pentru care italienii au plătit 2,5 milioane de euro.

Cotat la 45.000.000 de euro, Jacobo Ramon poate reveni pe Bernabeu pentru mai puțin de nouă milioane

Clauza de răscumpărare este evaluată la nouă milioane de euro, însă Real Madrid ar putea obține revenirea fundașului pentru o sumă chiar mai mică, în urma unor negocieri cu formația italiană.

Fundașul de 1,96 metri a devenit un jucător important în echipa lui Cesc Fabregas. Acesta a bifat 45 de titularizări în 49 de apariții pentru Como.

Mai mult, prestațiile sale recente, încununate cu două goluri într-o săptămână, contra lui Manchester United și Torino, au alimentat discuțiile despre o posibilă convocare la naționala Spaniei. Pentru „Furia Roja” a bifat momentan doar apariții la naționala U21.

  • Potrivit Transfermarkt, Jacobo Ramon este cotat la 45 de milioane de euro. 
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