Gigi Becali a dat lovitura la FCSB: ”Un jucător cum nu sunt mulți în România în acest moment”

Gigi Becali a dat lovitura la FCSB: ”Un jucător cum nu sunt mulți în România în acest moment” Superliga
SPORT.RO
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Gigi Becali jubilează după victoria echipei sale cu Rapid.

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Din articol

Cu Laurențiu Reghecampf pe bancă, FCSB are trei victorii consecutive și are speranțe mari să intre în play-off în acest sezon.

Roș-albaștrii vin după succesul din runda trecută de campionat în fața lui Rapid, scor 4-1, și se află pe locul șase în Superliga, cu 21 de puncte adunate în 13 etape.

Fotbalistul lui FCSB e special! Ce a spus Marius Baciu despre fostul său elev 

Marius Baciu a fost întrebat despre Aymen Boutoutaou, după ce algerianul a avut o prestație excelentă în partida cu Rapid din etapa trecută.

Fostul antrenor de la FCSB a explicat că se aștepta ca jucătorul adus în vara acestui an să înceapă să joace din ce în ce mai bine pentru formația roș-albastră. Marius Baciu a spus că Boutoutaou este un fotbalist de mare calitate.

(n.r. Gigi Becali și-a schimbat părere despre Boutoutaou, ce zici despre asta?) Trebuie să aibă continuitate toți jucătorii, dar Gigi Becali este un patron pretențios. Boutoutaou este un jucător bun, un jucător cum nu sunt mulți în România în acest moment”, a spus Marius Baciu.

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Karlo Muhar, în FCSB - Rapid / Foto Sport Pictures
Aymen Boutoutaou, în FCSB - Rapid / Foto Sport Pictures
David Miculescu, în FCSB - Rapid / Foto Sport Pictures
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Patru goluri și o pasă decisivă în 13 meciuri jucate în tricoul lui FCSB are Aymen Boutoutaou.

Algerianul este cotat la 800.000 de euro, conform site-ului de specialitate.

Marius Baciu a fost dat afară de la FCSB după umilința cu Universitatea Craiova din „Bănie”, scor 0-5.

Antrenorul a avut la FCSB în acest sezon patru victorii, trei remize și șase înfrângeri în 13 partide jucate în toate competițiile.

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