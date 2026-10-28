Gigi Becali a dat lovitura la FCSB: ”Un jucător cum nu sunt mulți în România în acest moment”

Cu Laurențiu Reghecampf pe bancă, FCSB are trei victorii consecutive și are speranțe mari să intre în play-off în acest sezon.

Roș-albaștrii vin după succesul din runda trecută de campionat în fața lui Rapid, scor 4-1, și se află pe locul șase în Superliga, cu 21 de puncte adunate în 13 etape.

Fotbalistul lui FCSB e special! Ce a spus Marius Baciu despre fostul său elev

Marius Baciu a fost întrebat despre Aymen Boutoutaou, după ce algerianul a avut o prestație excelentă în partida cu Rapid din etapa trecută.

Fostul antrenor de la FCSB a explicat că se aștepta ca jucătorul adus în vara acestui an să înceapă să joace din ce în ce mai bine pentru formația roș-albastră. Marius Baciu a spus că Boutoutaou este un fotbalist de mare calitate.

„(n.r. Gigi Becali și-a schimbat părere despre Boutoutaou, ce zici despre asta?) Trebuie să aibă continuitate toți jucătorii, dar Gigi Becali este un patron pretențios. Boutoutaou este un jucător bun, un jucător cum nu sunt mulți în România în acest moment”, a spus Marius Baciu.