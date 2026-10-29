Florin Gardoș și Ciprian Marica sunt invitații lui Andru Nenciu, la VOYO SPORT LIVE, de la 16:00

Emisiunea VOYO SPORT LIVE va începe de la 16:00 și va trata toate subiectele de interes din fotbalul intern și din cel internațional.

Andru Nenciu îi are invitați pe Florin Gardoș și Ciprian Marica, iar printre subiectele abordate vor fi spectacolul din Dinamo - Chindia Târgoviște (5-2) și varianta surpriză: Răzvan Burleanu, la șefia FIFA. De asemenea, vor fi comentate cele mai importante momente din Premier League și Ligue 1, campionate transmise de VOYO și VOYO SPORT 1.

Invitații promit, ca de fiecare dată, să facă spectacol. VOYO SPORT LIVE este noul format premium de pe VOYO, iubitorii sportului putând avea un conținut premium la doar un click distanță.