UPDATE Daniel Bîrligea intră în minutul 70 în locul marcatorului Antonio Raimondo, la scorul de 3-0 pentru Frosinone.

MIN. 72 GOOOOL Bîrligea! La doar două minute după ce a intrat pe gazon, românul înscrie pentru 4-0 din pasa lui Romano Schmid!

MIN. 90+4 GOOOOL Bîrligea, 5-1! Pasa decisivă a venit acum de la Giorgi Kvernadze, dublă pentru atacantul nostru!

FINAL! Cu această victorie, Frosinone urcă pe locul 6 în Serie A, poziție de cupe europene!

Astăzi, de la ora 19:30, Frosinone și Lecce se duelează în etapa cu numărul 9 din Serie A.

Ca de obicei, atacantul român Daniel Bîrligea se află pe banca de rezerve a lui Frosinone.

La fel, portarul român Alexandru Borbei este și el rezervă la Lecce.

Italienii au făcut anunțul în cazul lui Daniel Bîrligea, într-o perioadă în care Gigi Becali așteaptă banii

Daniel Bîrligea (26 de ani) a prins foarte puține minute în Serie A după plecarea de la FCSB, iar situația sa nu pare că se va schimba în viitorul apropiat.

Împrumutat de la FCSB cu 1,5 milioane de euro, Bîrligea a ajuns la revelația din Serie A. Nou-promovata Frosinone are un start fantastic de sezon, ocupă locul 6 după 8 etape, cu 14 puncte, și are unul dintre cele mai bune atacuri din Serie A - 17 goluri marcate.

Forma foarte bună a lui Antonio Raimondo - lider în clasamentul golgheterilor din Serie A, cu 7 reușite - îl blochează pe Bîrligea pe banca de rezerve.

În Serie A se dispută etapă intermediară, iar românul nu va fi titular nici la duelul cu Lecce, de joi seară, după cum a anunțat Gazzetta dello Sport.