NEWS ALERT Daniel Bîrligea, DUBLĂ în măcelul din Serie A! Frosinone urcă pe loc de Europa

Daniel Bîrligea, DUBLĂ în măcelul din Serie A! Frosinone urcă pe loc de Europa Stranieri
SPORT.RO
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Semne bune în Italia pentru fostul atacant al lui FCSB.

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daniel birligeaFCSBAlexandru BorbeiFrosinoneLecce
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Frosinone - Lecce 5-1

FINAL! Cu această victorie, Frosinone urcă pe locul 6 în Serie A, poziție de cupe europene!

MIN. 90+4 GOOOOL Bîrligea, 5-1! Pasa decisivă a venit acum de la Giorgi Kvernadze, dublă pentru atacantul nostru!

MIN. 72 GOOOOL Bîrligea! La doar două minute după ce a intrat pe gazon, românul înscrie pentru 4-0 din pasa lui Romano Schmid!

UPDATE Daniel Bîrligea intră în minutul 70 în locul marcatorului Antonio Raimondo, la scorul de 3-0 pentru Frosinone.

Astăzi, de la ora 19:30, Frosinone și Lecce se duelează în etapa cu numărul 9 din Serie A.

Ca de obicei, atacantul român Daniel Bîrligea se află pe banca de rezerve a lui Frosinone.

La fel, portarul român Alexandru Borbei este și el rezervă la Lecce.

Italienii au făcut anunțul în cazul lui Daniel Bîrligea, într-o perioadă în care Gigi Becali așteaptă banii

Daniel Bîrligea (26 de ani) a prins foarte puține minute în Serie A după plecarea de la FCSB, iar situația sa nu pare că se va schimba în viitorul apropiat.

Împrumutat de la FCSB cu 1,5 milioane de euro, Bîrligea a ajuns la revelația din Serie A. Nou-promovata Frosinone are un start fantastic de sezon, ocupă locul 6 după 8 etape, cu 14 puncte, și are unul dintre cele mai bune atacuri din Serie A - 17 goluri marcate.

Forma foarte bună a lui Antonio Raimondo - lider în clasamentul golgheterilor din Serie A, cu 7 reușite - îl blochează pe Bîrligea pe banca de rezerve. 

În Serie A se dispută etapă intermediară, iar românul nu va fi titular nici la duelul cu Lecce, de joi seară, după cum a anunțat Gazzetta dello Sport.

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