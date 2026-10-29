Laurențiu Reghecampf a bifat 3/3 victorii la FCSB în campionat, iar gruparea roș-albastră se situează acum pe poziția a șasea în clasament cu 21 de puncte. După 13 etape, fosta campioană a bifat șase victorii, la care s-au adăugat trei rezultate de egalitate și patru înfrângeri.

Pariul lui Ciprian Marica de la FCSB: ”E cel mai bun, trebuie să joace titular!”

Cu trei goluri și un assist în Superliga din postura de rezervă la FCSB, Alexandru Stoian (18 ani) a dovedit în startul actualei stagiuni că este un jucător de perspectivă, dar și că Reghecampf poate conta pe el în cât mai multe jocuri.

De la începutul sezonului, Stoian a bifat o singură apariție în primul ”11”. În rest, a intrat de 11 ori de pe bancă, iar în etapa #5 cu FC Botoșani (3-2) a fost rezervă neutilizată.

La VOYO SPOR LIVE pe VOYO SPORT 1, Ciprian Marica, acționar la Farul Constanța, a vorbit despre Alexandru Stoian, pe care-l cunoaște foarte bine de când tânărul atacant era legitimat la fostul club patronat de Gheorghe Hagi. Marica explică faptul că e timpul ca Stoian să devină titular la FCSB.

”(n.r. În cât timp crezi că Stoian va deveni titular sau dacă va veni titular incontestabil la FCSB?) Eu mai spun anumite lucruri aici și mă bucur că am posibilitatea asta că rămân acolo undeva și o să vă spun 'v-am spus eu'!

Mi se pare că Stoian nu trebuie să mai aștepte. Mi se pare că e cel mai bun atacant și că ar trebui să joace titular la FCSB. Drept dovadă, atunci când e folosit, are evoluții bune spre foarte bune și toată lumea, mai nou, 'vai Stoian ce bun e'. Când spuneam eu asta, lumea era sceptică.

Dacă Barcelona își permite să joace cu jucători de 19 ani în Champions League și patru la număr, nu unul, cred că și noi în România nu trebuie să nu avem motive să le acordăm încredere jucătorilor tineri. 17 ani, 18 ani, 19 ani. Trebuie să-i promovăm. Este necesar atât pentru fotbalul românesc, cât și pentru tine ca club. Poți avea beneficii financiare.

Greu să vedem în România jucători plecați de la o anumită vârstă și dacă vedem lucrul ăsta sunt la echipe din Turcia în a doua parte a campionatului sau din Golf. Atunci nu avem niciun motiv să nu promovăm jucători tineri. Sunt pentru promovarea jucătorilor tineri”, a spus Ciprian Marica.

Cotat la 550.000 de euro de site-urile de specialitate, Alexandru Stoian a fost adus la FCSB de la Farul Constanța în urmă cu aproape un an, pentru 900.000 de euro, moment în care Transfermarkt îl estima la 150.000 de euro.