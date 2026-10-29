Cupa României Betano revine cu etapa a doua din faza grupelor. Pe Sport.ro găsiți meciurile zilei redate în format LIVE TEXT & FOTO.
Concordia Chiajna - Sepsi este prima partidă de astăzi și va începe de la ora 17:00. Ilfovenii au învins-o anterior în deplasare, în Grupa B, pe Progresul Spartac cu 5-2.
La rândul ei, Sepsi vine după o înfrângere, 1-3, pe terenul propriu în fața lui CFR Cluj. U Cluj este liderul grupei din după victoriile obținute, 1-0 cu Petrolul și 3-1 contra rivalei CFR Cluj.
Concordia Chiajna - Sepsi
FC Voluntari - Universitatea Craiova din Grupa D, de la 19:00, este al doilea meci al zilei. În prima etapă, ilfovenii s-a impus în deplasare, scor 1-0, în fața celor de la Chindia Târgoviște.
De cealaltă parte, „Știința” s-a impus în deplasare la FC Bacău, scor 2-1. Înainte de acest duel, Dinamo este lider în Grupa D, cu maxim de puncte după primele două etape.
FC Voluntari - Universitatea Craiova
Gloria Bistrița - FCSB
Ultimul meci al zilei de marți din Cupa României va fi Gloria Bistrița - FCSB, de la 21:30. Găsiți aici toate informațiile despre confruntare.