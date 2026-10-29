Cupa României Betano revine cu etapa a doua din faza grupelor. Pe Sport.ro găsiți meciurile zilei redate în format LIVE TEXT & FOTO.

Concordia Chiajna - Sepsi este prima partidă de astăzi și va începe de la ora 17:00. Ilfovenii au învins-o anterior în deplasare, în Grupa B, pe Progresul Spartac cu 5-2.

La rândul ei, Sepsi vine după o înfrângere, 1-3, pe terenul propriu în fața lui CFR Cluj. U Cluj este liderul grupei din după victoriile obținute, 1-0 cu Petrolul și 3-1 contra rivalei CFR Cluj.

Concordia Chiajna - Sepsi