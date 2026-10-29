SuperLiga avansează cu pași repezi, echipele pregătindu-se pentru runda cu numărul 14. În acest moment, ierarhia este condusă de Dinamo, formația din Ștefan cel Mare fiind urmărită de aproape de către Universitatea Craiova și Rapid.

LPF a luat decizia! Când are loc meciul FCSB - CFR Cluj, din etapa a 21-a

Cum următoarea rundă de campionat se dispută în weekendul 31 octombrie - 1 noiembrie, iubitorii fotbalul autohton se gândesc deja la perioada sărbătorilor de iarnă. Ultima etapă din anul 2026 se va disputa în weekendul 18-19 decembrie.

Deși mai este mult până atunci, LPF a decis deja când se va disputa prima etapă din 2027. Jucătorii se vor bucura de o bine meritată vacanță de Crăciun și Revelion, ca ulterior să se pregătească de cantonamentul de iarnă. Totuși, campionatul se va relua rapid, în mai puțin de o lună.

LPF şi deţinătorul de drepturi TV au stabilit programul etapei a 21-a, prima din anul 2027. Orele de disputare vor fi stabilite ulterior.

Vineri, 15 ianuarie

FC Voluntari - Universitatea Craiova

Sâmbătă, 16 ianuarie

FK Csikszereda Miercurea Ciuc - FC Botoşani

FC Argeş - Oţelul Galaţi

Universitatea Cluj - Dinamo

Duminică, 17 ianuarie

Corvinul Hunedoara - UTA Arad

Farul Constanţa - Sepsi OSK Sf. Gheorghe

FCSB - CFR 1907 Cluj

Luni, 18 ianuarie

FC Rapid - Petrolul Ploieşti

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