Cele două echipe își dau întâlnire joi seară, de la 21:30, la Bistrița, în a doua rundă din Grupa C a Cupei României. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Zece schimbări la FCSB pentru meciul din cupă! Cum arată primul ”11” aliniat de Laurențiu Reghecampf

FCSB a aliniat un 4-2-3-1 pentru meciul cu Bistrița din cupă, cu Mihai Popa în poartă. Pe linia de fund au fost selectați Labonne, Batubinsika, Mihai Popescu și Stancu, iar în fața apărării vor sta Ofri Arad cu GNahore.

La mijloc vor fi titulari Daniel Popa, Joao Paulo și Politic cu David Miculescu vârf împins.

Zece schimbări a făcut Reghecampf pentru meciul din cupă față de jocul cu Rapid din etapa #13 a SUPerligii României. David Miculescu este singurul care a jucat și cu giuleștenii încă din primul minut.