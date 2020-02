Au venit pentru Man si Coman si au remarcat alti jucatori. De cine s-au interesat scouterii lui Liverpool, West Ham si AS Roma

FCSB nu a pierdut doar 3 puncte aseara, jucatorii sai dezamagind prin prestatiile sterse.

Scouteri ai echipelor West Ham United, Liverpool, AS Roma, a doua cluburi din Spania, dar si trimisi ai echipelor din Turcia si Rusia sau mai multi intermediari romani care fac munca de monitorizare pentru cluburi din Europa, respectiv Italia, Belgia, Olanda, Croatia sau Polonia, au fost duminica seara in tribunele Arenei Nationale la derby-ul dintre Dinamo si FCSB. Desi impresarii si oficialii care i-au invitat la meci se asteptau ca ei sa ii remarce pe Florinel Coman, Dennis Man si Olimpiu Morutan, altii au fost fotbalistii despre care scouterii au cerut mai multe informatii, dupa meciul foarte slab facut de componentii FCSB si infrangerea in fata rivalei.

Printre remarcatii acestora s-ar fi aflat dinamovistii Ricardo Grigore, Deian Sorescu, Diego Fabbrini si Riccardo Piscitelli. Pentru Deian Sorescu ar exista interes concret din Polonia si Turcia, in timp ce cei doi jucatori italieni, care au 29, respectiv 26 de ani au urcat cateva locuri pe listele de monitorizare, fiind vazuti ca jucatori ieftini si buni de cluburile din Serie A. Scouterii au intrebat si de situatia lui Ante Puljici, dar nu au mai insistat, dupa ce au aflat ca implineste 33 de ani in acest an. Singurii evidentiati din tabara “ros-albastra” au fost Darius Olaru, cu cateva pase decisive excelente, nevalorificate de coechipieri, si Bogdan Planici, sigur ca de obicei in central apararii oaspetilor.

Pentru fundasul Grigore (20 ani) si mijlocasul Olaru (21 ani) urmeaza sa fie trimisi scouteri la meciul nationalei U21 cu Danemarca, care se va disputa pe 31 martie, pe stadionul “Ion Oblemenco” din Craiova, si ca va fi decisiv in campania de calificare la Euro 2021. Concluziile despre Man si Coman au fost neconcludente, ei urmand sa mai fie urmariti la meciurile de baraj cu Islanda si Ungaria/Bulgaria, dar si la partidele din play-off, cu CFR Cluj, Craiova sau Viitorul.