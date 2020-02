Olaroiu, ALL IN pe Mirel Radoi: "Va fi un debut cu o calificare!" Ce spune antrenorul despre infrangerea FCSB-ului cu Dinamo

Olaroiu a fost prezent la partida Dinamo - FCSB.

Cosmin Olaroiu a fost prezent la infrangerea FCSB-ului cu 2-1 in fata lui Dinamo si la finalul partidei a facut cateva dezvaluiri. Antrenorul este increzator in debutul lui Mirel Radoi la echipa nationala si este sigur ca ne vom califica la Euro:

"Sper sa fie un debut de succes. Cred ca merita asta pentru tot ce a facut ca jucator si ca antrenor pana acum. Sunt convins ca va fi un debut cu o calificare", a spus Cosmin Olaroiu.

Dinamo - FCSB, un meci frumos, dar mai mult in tribune...

Cosmin Olaroiu nu a fost impresionat de calitatea jocului de pe Arena Nationala si spune ca in prim plan a fost atmosfera creata de suporterii din triboune si de rivalitatea dintre cele doua echipe:

"Un meci nu extraordinar calitativ, dar datorita atmosferei din tribune si rivalitatii de foarte mult timp intre cele doua echipe a fost determinare, ambitie, dar cam atat.

Nu pot sa judec, au fost niste circumstante, a fost un cartonas rosu. Pana atunci meciul era altul, apoi l-au gestionat intr-un mod diferit si asta i-a costat", a spus Olaroiu despre Dinamo - FCSB 2-1.

Coronavirusul face prapad in China

Olaroiu este intr-o minivacanta, dupa ce campionatul in China nu s-a reluat inca. De vina este virusul care face prapad in China si care a ucis peste 1700 de persoane pana in acest moment:

"Campionatul s-a amanat, am facut o pauza acum. Dupa care se vor relua pregatirile si vom vedea ce se intampla. E o situatie delicata, e o tragedie si asteptam sa vedem.", a spus antrenorul roman.

Olaroiu este antrenorul lui Jiangsu Suning din martie 2018 si in acest sezon este pe locul 4 in campionatul Chinei.