Dinamo - FCSB, LIVE TEXT de la 20:30 | Derby de România! Se anunță show pe Arena Națională 

Dinamo a ajuns la nouă etape consecutive fără victorie în campionat și vine după două înfrângeri la rând, ambele în deplasare. „Câinii” se află într-o situație delicată de la revenirea în prima ligă, ocupând penultimul loc în clasament, iar postul lui Ovidiu Burcă este pus serios sub semnul întrebării.

Pe teren propriu, însă, Dinamo a reușit să lege trei remize consecutive, două în campionat și una în Cupă, însă toate meciurile s-au disputat pe Arcul de Triumf, nu pe Arena Națională.

De cealaltă parte, FCSB a reușit să pună capăt seriei de patru meciuri consecutive fără victorie, după ce în etapa trecută s-a impus în duelul de pe teren propriu cu FC U Craiova, scor 2-1. Vicecampioana are însă două remize consecutive în deplasare, una în campionat și una în Cupă, însă disputarea meciului pe terenul pe care obișnuiește să își joace partidele de „acasă” poate fi un avantaj.

În meciul tur, FCSB s-a impus cu 2-1, datorită golurilor marcate de Coman și Olaru, în timp ce pentru Dinamo a înscris Goncalo Gregorio.

Dinamo - FCSB | Echipe probabile

Dinamo: Golubovic - Costin, Alves, Homawoo, Amzăr - Neluț Roșu, Bena, Ilic - Ghezali, Abdallah, Politic

FCSB: Târnovanu - Pantea, Ngezana, Dawa, Radunovic - Djokovic, Șut, Olaru - Băluță, Miculescu, Coman

Ce a spus Ovidiu Burcă despre meciul cu FCSB

„Este un meci de mare încărcătură, de mare intensitate, este derby-ul fotbalului românesc și sperăm să ne ridicăm la nivelul tradiției. Chiar dacă nu trecem printr-o perioadă foarte bună eu sunt foarte optimist și foarte încrezător că de data aceasta vom juca foarte bine și vom lua puncte. Ținând cont de poziția în care suntem acum e un derby destul de dezechilibrat, așa arată pe foaie. Realitatea, de multe ori, poate infirma calculele hârtiei.

Eu știu că avem o situație din care vrem să ieșim și ăsta ar fi cel mai frumos moment în care putem să întoarcem situația. E un derby, pentru suporteri ar fi un moment în care le-am reconfirma apartenența la acest club. Suntem într-o perioadă nu tocmai bună și avem nevoie de puncte. Îmi doresc foarte mult pentru acești jucători să poată să se bucure după un meci pentru că pare că am uitat lucrul ăsta, am suferit foarte mult.

În primul rând, la momentul promovării toată lumea m-a întrebat care e obiectivul. Atunci am cerut șase luni și timpul a cam expirat, e timpul să pun presiune pe jucători. Dacă până acum spuneam că s-a jucat bine, am ajuns la momentul în care lumea nu prea mai are răbdare. Îi simt bine pe jucători, toată perioada asta i-a făcut să se unească și simt că acesta este momentul în care putem să întoarcem situația. Sunt un antrenor destul de exigent, dar presiunea trebuie să o pui atunci când jucătorii sunt pregătiți.

(n.r. V-ar mulțumi un rezultat de egalitate?) Nu știu să vă răspund, noi ne dorim să câștigăm”, a spus antrenorul lui Dinamo.

FCSB, fără 3 jucători la derby-ul cu Dinamo! Anunțul lui Charalambous

"E un derby. Toți știm că nu contează poziția din clasament a lui Dinamo. Va fi un derby. Eu cred că poziția lor din clasament nu e corectă, având în vedere cum au jucat în acest sezon. Noi venim după meciuri câștigate și trebuie să continuăm pe acest drum. Obiectivul e să câștigăm mâine.

Dinamo a câștigat mai puține puncte decât ar fi putut. Noi suntem pregătiți, știm că va fi un meci greu. Un astfel de meci e mereu un derby.

E bine că jucăm pe Arena Națională. E stadionul nostru, jucătorii sub obișnuiți cu el. Contează ce facem noi pe teren. Jucătorii sunt motivați, sunt cunoștienți de importanța meciului.

(n.r - Octavian Popescu și Chiricheș sunt absenți?) Și Vali Crețu, care e suspendat. Ceilalți vor fi în lot mâine", a spus Elias Charalambous.

Derby de România! Cel mai dezechilibrat meci din ultimii 20 de ani. Dinamo, mult în spatele rivalei FCSB

Niciodată în ultimii 20 de ani rivalitatea dintre Dinamo și FCSB nu a fost marcată de o discrepanță atât de evidentă în clasament. În prezent, cele două echipe fiind despărțite de 24 de puncte.

Dinamo ocupă penultima poziție, iar FCSB domină în fruntea ierarhiei, diferența de 24 de puncte între cele două formații este cel mai mare ecart în clasament înaintea unui Derby de România de la preluarea oficială a echipei de către Gigi Becali în 2003.

De-a lungul ultimilor 20 de ani, doar de trei ori confruntările dintre Dinamo și FCSB s-au desfășurat într-un context în care cele două echipe se aflau pe primele două locuri, potrivit GSP. Cea mai strânsă luptă s-a dat în sezonul 2005-2006, când Dinamo era pe locul 1, iar FCSB pe locul 2, la egalitate de puncte înaintea partidei care s-a încheiat 1-1.

Cel mai dezechilibrat clasament între cele două rivale a fost înregistrat în sezonul 2021-2022, când FCSB a înregistrat o victorie clară, 3-0, în „Ștefan cel Mare”, și o diferență de 36 de puncte în clasament. Atunci, Dinamo se afla pe locul 15, iar FCSB pe locul 2.