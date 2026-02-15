În urmă cu doar câteva zile, în Cupa României, cele două echipe au remizat, scor 2-2, iar FCSB a părăsit competiția.

FCSB, cu trei portari de rezervă pe bancă

Gigi Becali nu își schimbă strategia nici pentru meciul din campionat cu Universitatea Craiova, iar Matei Popa va fi titular în poarta roș-albaștrilor.

În centrul apărării se vor afla Andre Duarte și Daniel Graovac, care vor fi ajutați din flancuri de Vali Crețu și Risto Radunovic.

La închidere, cel puțin pe foaia de joc, apar Mihai Lixandru și Joao Paulo, iar ofensiva va fi formată de o linie de trei, Miculescu, Olaru și Cisotti, în spatele atacantului Daniel Bîrligea.

Israelianul Ofri Arad, mijlocașul ajuns în această iarnă la FCSB, nu se află nici măcar pe banca de rezerve.

Echipele de start la Universitatea Craiova – FCSB

Universitatea Craiova: Popescu – Romanchuk, Rus, Screciu – Mora, Matei, Băluță, Cicâldău, Bancu – Al Hamlawi, Etim

FCSB: Popa – Crețu, Duarte, Graovac, Radunovic – Lixandru, Joao Paulo – Miculescu, Olaru, Cisotti - Bîrligea