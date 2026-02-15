Vârful de 35 de ani a demonstrat duminică seară, pe arena din Ovidiu, că rămâne un jucător determinant în Superliga. Alibec a transformat cu siguranță lovitura de pedeapsă din minutul 45+4, gol care a cântărit enorm în economia confruntării cu giuleștenii. Chiar dacă Farul navighează în ape tulburi, aflându-se pe locul 11, Alibec pare să fie gura de oxigen de care trupa lui Gică Hagi avea nevoie disperată pe acest final de sezon regulat.

Metamorfoza de la malul mării

Contrastul cu perioada recentă petrecută la FCSB este evident. Dacă sub presiunea din Capitală atacantul a reușit un singur gol în jumătate de an, și acela în Cupă cu Gloria Bistrița, aerul de la Constanța l-a revitalizat instantaneu.

Gigi Becali are motive serioase să privească cu regret spre Ovidiu. De la revenirea oficială la Farul, consemnată la finalul lunii ianuarie, Alibec a bifat patru meciuri și a fost implicat în faze de gol la fiecare apariție. Bilanțul său este de invidiat: trei goluri și o pasă decisivă în ultimele patru etape.

Reușitele lui Alibec de la revenire: