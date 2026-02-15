În urma acestui rezultat, UTA a urcat pe locul 8 în clasament, în timp ce FC Botoșani se teme pentru locurile de play-off.

Valentin Costache: ”A fost ultimul meci!”

Pentru arădeni, au marcat Pospelov (minutul 22) și Valentin Costache (minutul 90), care a înscris ultimul său gol pentru UTA.

Costache va părăsi echipa în această iarnă și semnează cu Noah, în Armenia. După meciul cu FC Botoșani, fotbalistul a făcut anunțul. Costache a mărturisit că armenii i-au interzis să joace, însă s-a decis să nu asculte de noua sa echipă.

”A fost ultimul meu meci. Cluburile s-au înțeles între ele, au un acord. Mâine la 6 dimineața am avion din Budapesta. A fost un meci cu încărcătură mare, emoții foarte mari. Cei de la Noah nu mă lăsau să joc, dar am ales s-o fac, am vorbit mister și am ales să fac treaba până la capăt. Cred că asta am făcut, am dat tot ce am putut până la ultima picătură pentru acești oameni, acești suporteri, acest club. Sunt fericit și le urez succes în continuare.

Nu am avut acest gând că ratez. M-am gândit că o să fie bine și o să mă bucur alături de echipă și suporteri. A fost o perioadă specială, frumoasă. Aradul a fost special, întotdeauna o să spun asta. A fost bune și cu rele, ca în viața oricărui fotbalist. A fost o perioadă foarte bună aici. Le mulțumesc suporterilor, care m-au primit și m-au susținut, antrenorilor, colegilor, pentru că e clar că fără ei nu aveam atâtea reușite”, a spus Valentin Costache după meci.

După meci, cu ochii în lacrimi, Valentin Costache s-a alăturat galeriei și și-a luat rămas bun de la suporterii arădeni.