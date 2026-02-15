Într-un meci transmis în exclusivitate de VOYO, Sunderland, echipa de pe locul 11 din Premier League, s-a chinuit teribil în meciul din FA Cup (turul 4) cu Oxford United, penultima clasată din Championship, eșalonul secund al fotbalului englez.

Oxford - Sunderland 0-1: Habib Diarra a înscris din penalty golul calificării, dar MVP a fost deja legendarul Luke O'Nien

Sunderland s-a impus cu 1-0 și a obținut astfel calificarea grație unui penalty transformat în minutul 32 de Habib Diarra.

Mijlocașul senegalez este la primul său sezon la Sunderland, care l-a transferat în vară de la Strasbourg din Ligue 1.

Omul meciului a fost desemnat însă Luke O'Nien (foto), fundașul central și căpitanul învingătorilor.

Sofascore l-a notat cu 8.2 pe O'Nien, fotbalist care evoluează la Sunderland încă din 2018, când echipa era în liga a treia!

Rezumatul partidei (VOYO)