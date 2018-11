Au si ghinion :) Dinamo a ajuns la retrogradare: linie de clasament incredibila pentru echipa lui Rednic

Vasile Miriuta si-a trimis fosta echipa pe loc de retrogradare.

Hermannstadt a castigat meciul cu Sepsi, scor 3-1, iar Dinamo a cazut pe locul 13 in acest moment. Dinamovistii au o linie de clasament incredibila. Dupa 13 meciuri din acest sezon, Dinamo este pe locul 13, cu 13 puncte si 13 goluri marcate.



Echipa lui Rednic poate urca insa rapid in clasament. Dinamo joaca in aceasta etapa cu FC Voluntari, singura echipa aflata sub dinamovisti, iar in cazul unei victorii poate urca pana pe locul 10.