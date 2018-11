Raspunsul lui Gicu Grozav dupa ce Dinamo l-a dat afara: "O sa fie bine, o sa vezi ca toti perversii se intorc la tine"

Dinamo s-a despartit de Gicu Grozav la doar o luna dupa ce l-a convins sa semneze si l-a prezentat ca pe un salvator. Atacantul a ratat un penalty in meciul de Cupa cu Csikszereda.

Dinamo i-a reziliat contractul lui Gicu Grozav dupa eliminarea rusinoasa suferita in Cupa Romaniei, in fata unei echipe de liga a treia. Formatia din Stefan cel Mare a pierdut la loviturile de departajare in fata echipei din Miercurea Ciuc. Grozav a ratat un penalty, dupa ce a incercat o "Panenka".

Alexandru David, presedintele lui Dinamo, l-a atacat dur pe Grozav, in timp ce un fost mare golgheter dinamovist, Claudiu Vaiscovici, a spus ca "nu poti sa fii atat de nesimtit si sa bati asa".

Grozav a raspuns si el cu cateva versuri ale prietenului sau Cabron, un cunoscut rapper.

Grozav a dat share unui clip in care Cabron canta despre "perversii care se intorc la tine".

"Cu putini oameni am rupt o paine in doua, d-aia toata viata o sa va port respect doar voua", e un alt mesaj transmis in versuri.