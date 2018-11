ACUM: Sepsi OSK 1-1 Hermannstadt | Dumitru egaleaza imediat dupa pauza

17:27

SEPSI OSK - HERMANNSTADT 1-1



Min 46 GOL Hermannstadt! Dumitru egaleaza imediat dupa pauza si anuleaza avantajul gazdelor

Min 41 GOL Sepsi! Tandia deschide scorul in meciul cu Hermannstadt



ECHIPELE DE START







Sepsi OSK si Hermannstadt isi dau intalnire in prima etapa a returului de sezon regulat. Formatia lui Neagoe este in preajma playoff-ului si vine dupa infrangerea la limita cu CFR Cluj. Sibienii, antrenat de Miriuta au castigat in ultima etapa la Iasi, iar in cazul unei victorii la Sfantu Gheorghe, pot trece peste Dinamo in clasament.