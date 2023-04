Dinamo, ”strânsă cu ușa” înainte de meciul cu Poli Iași! Cum arată clasamentul din Liga 2

Chiar dacă a reușit să câștige derby-ul cu Dinamo, scor 2-0, Steaua nu a reușit să plece cu cele trei puncte de la Buzău. Un succes i-ar fi asigurat primul loc echipei lui Daniel Oprița și după această etapă.

Dacă Poli Iași va câștiga meciul cu Dinamo, programat marți, la ora 20:00, atunci moldovenii vor reveni pe primul loc în eșalonul secund.

De partea cealaltă, și ”roș-albii” au nevoie de o victorie pentru a ține pasul cu Oțelul Galați și pentru a păstra distanța față de Gloria Buzău, care s-a apropiat la un singur punct de locul patru în urma acestui rezultat.

Clasamentul din Liga 2:

1. Steaua - 47p

2. Poli Iași - 46p*

3. Oțelul Galați - 45p

4. Dinamo București - 38p*

5. Gloria Buzău - 37p

6. Unirea Dej - 34p

*un meci în minus

Daniel Oprița, un car de nervi după eșecul Stelei de la Buzău

Daniel Oprița, antrenorul Stelei, s-a arătat foarte nemulțumit de erorile, dar și de atitudinea jucătorilor săi. Tehnicianul a lăsat de înțeles că jucătorii săi ar fi considerat sezonul încheiat după victoria din derby-ul cu Dinamo, de runda trecută, scor 2-0.

"A fost un meci echilibrat. Și noi am avut situații când puteam deschide scorul. Am avut ocazii destul de mari, dar n-am profitat de ele. Un joc în care nu mi-a plăcut frica. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar suntem o apă și un pământ. Una caldă, alt rece... așa nu poți!

Toate echipele sunt în luptă acum. Și Iașiul poate să piardă locul de a promova direct. Oricine poate termina pe primele două la cum se joacă. Se vede că e un campionat cu echipe nu foarte bune.

Nici cu Dinamo nu am avut mari realizări, însă ne-am dăruit, am fost cu inimă. Azi am făcut greșeli. Dacă iei ca un gol ca acela, fază fixă, din centru, singur, ce să-l întreb eu pe jucător? Zona lui e acolo și ăla e singur. Poți să mai ai un răspuns?”, a spus, printre altele, Daniel Oprița.