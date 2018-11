ALIJI in the house! :) Dinamo a mai facut un transfer! Anuntul OFICIAL al clubului

Dinamo a dat afara trei jucatori, dar Rednic vrea sa-i inlocuiasca!

Dinamo anunta transferul oficial al internationalului albanez Naser Aliji, jucator anuntat inca de joi seara de Rednic, dupa eliminarea rusinoasa din Cupa de la Miercurea Ciuc.

Fundas stanga, avand si cetatenie elvetiana, Naser Aliji (24 de ani) a efectuat in aceasta dimineata vizita medicala la Institutul National de Medicina Sportiva (INMS) din Capitala si se va alatura lotului pregatit de antrenorul Mircea Rednic in cantonamentul de la Saftica.

11 selectii are Naser Aliji pentru prima reprezentativa a Albaniei. Noul jucator dinamovist a mai evoluat pentru loturile nationale ale Elvetiei, U21, U19 si U18.

4 este numarul echipelor la care a evoluat Naser Aliji in cariera sa, FC Basel, FC Vaduz, Kaiserslautern si Virtus Entella.

17 meciuri a jucat Naser Aliji, sezonul trecut, pentru italienii de la Virtus Entella in Serie B.

3 titluri de campion al Elvetiei are Naser Aliji in palmares, cu FC Basel in 2014, 2015 si 2016.

7 este numarul oficial cu care Naser Aliji va evolua la Dinamo.

Dinamo i-a dat afara pe Gicu Grozav, Kino Delorge si Teddy Mezague.