"Niciodata nu spun 'Niciodata!'" Grozav a vorbit deschis despre venirea la FCSB: destinatie surpriza pentru fotbalistul pus pe liber de Dinamo

Gicu Grozav s-a despartit de Dinamo imediat dupa eliminarea din Cupa.

Grozav a ratat ultimul penalty din seria de cinci contra celor de la Miercurea Ciuc, o executie care i-ar fi putut califica pe dinamovisti in sferturile Cupei.

Atacantul este acum liber de contract, dar spune ca nu resimte nicio presiune. Va merge si in liga a doua daca nu isi gaseste un alt angajament. Grozav exclude din start posibilitatea de a ajunge la FCSB.

"In urma cu o luna, toata lumea era incantata ca am putut sa vin. Si eu eram incantat, normal, pentru ca imi doream sa ajung la Dinamo. Nu a fost sa fie. Nu ma asteptam sa se termine asa. Imi pare rau si trebuie sa merg inainte. Eu, sentimentele oricum nu mi le voi schimba din cauza unora. Pana in decembrie, oricum, nu cred ca mai am dreptul sa joc. Voi vedea din ianuarie incolo ce voi face. Legat de o revenire in Liga I, niciodata nu spun 'Niciodata!'. Ramane de vazut ce se va intampla.

Despre un eventual transfer la FCSB, aceasta este o intrebare la care nu am raspuns. Nu o sa iau in considerare o oferta de acolo, daca va veni. Poate la Hermannstadt, ca am vazut ca nu mai sunt dorit nici acolo... Asta e, vedem! Ma duc la Liga a II-a, undeva. Gasesc eu, nu e problema", a declarat Gicu Grozav pentru TelekomSport.