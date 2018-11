BORCEA, AUDIAT LA DIICOT! Reactia lui Becali: "La mine au venit ca la un criminal!" Mesaj pentru dinamovist

La cateva luni dupa eliberarea din inchisoare, Cristi Borcea e din nou in fata procurorilor. Fostul actionar dinamovist e audiat intr-un dosar de evaziune fiscala de 40 de milioane de lei, alaturi de mai multe persoane.

Dupa aproape 10 ore de perchezitii, procurorii au decis sa-l duca pe Borcea la audieri la DIICOT.

Becali spune ca Borcea nu e vinovat, iar o eventuala pedeapsa ar fi oricum contopita cu cea efectuata deja.

"Acum face perchezitie, vede despre ce e vorba, pleaca, daca e, ii ia declaratie lui Cristi si gata! La mine, au fost de tip mafiot. La mine au venit la 6 dimineata, ca la un criminal, doar asa, ca sa sperie. Atunci, m-am speriat foarte tare", a spus Gigi Becali, la Romania TV.

"El (n.r. Cristian Borcea) a facut puscarie 4 ani si 4 luni. Daca a facut asa, orice ce s-ar intampla acum, ii contopeste pedeapsa. Cauta probabil niste acte! Casa e mare si cauta niste acte, dovada a evaziunii fiscale. Am inteles ca nu e vina lui. Acum cauta sa vada daca si el are vreo vina sau daca si el avea vreo legatura cu ei", a mai spus patronul de la FCSB.

Procurorii DIICOT au efectuat 24 de perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov, Braila si Constanta pentru destructurarea unei grupari specializate in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor.

Potrivit unor surse judiciare, perchezitiile il vizeaza pe fostul finantator al clubului Dinamo Cristian Borcea, dar si fosti sefi din Rompetrol Group.

Conform surselor citate, aceasta grupare a actionat coordonat, in intervalul ianuarie 2010 - octombrie 2013, pe doua circuite fictive de tranzactionare dezvoltate in jurul unui nucleu comun de societati/persoane in scopul inregistrarii in contabilitate de cheltuieli nereale (ce a avut drept rezultat denaturarea masei impozabile cu consecinta sustragerii de la plata unor taxe si impozite catre bugetul de stat) si spalarii sumelor de bani astfel rezultate, prin intermediul unor contracte fictive de prestari servicii, comision, achizitii nereale sau transferuri financiare interne/externe.

Grupul infractional organizat a fost constituit, au precizat sursele, de catre Vitalie Burca, Dmitriy Grigoryev (fost vicepresedinte si Chief Financial Officer al Rompetrol Group) si Sergey Vassilyev, activitatea acestuia fiind sprijinita de Zhakenov Askar (fost Chief Information Officer al Rompetrol Group), Marius Andrei Jubleanu, Victor Andrei Maria, Dumitras Ruslan si Valeriu Muntean, in mecanismul evazionist fiind implicati si reprezentantii societatilor beneficiare (care aveau relatii contractuale cu firme din grupul Rompetrol), printre care Stelian Fottu, Marius Emilian Tulea, Cristian Borcea, Dragos Madalin Gadoiu, Cornel Vintila, Corneliu George Gadoiu, Augustin Constantin Oancea, George Alexandru Oancea, Cezar Florin Golumbeanu, Robert Florin Cristea, Dumitru Cilibia, Serghei Antonevici, Mihai Batranu, Viorel Gheorghe Constantinescu, Dumitru Ciocodeica, Vasile Bogdan Mihail, Florin Eugen Carligea, George Cristian Barbu, Daniel Dumitru Feraru, Valentin Neculae, Georgian Roberto Rosu, Daniel Constantin Oancea si Catalin Nicolae Paunescu.

Acestia sunt suspectati ca, prin intermediul societatilor comerciale pe care le detineau, au incheiat in scop evazionist contracte fictive printr-un circuit de tranzactionare, disimuland transferul banilor, care ulterior (din dispozitia lui Dmitriy Grigoriev, Sergey Vassilyev si Vitalie Burca) erau rulate succesiv "in cascada" prin alte circuite financiare fictive, in scopul spalarii si in final al obtinerii sumelor respective.

In urma verificarilor efectuate de DIICOT a rezultat ca societatile comerciale controlate de catre Vitalie Burca, Dmitriy Grigoryev si Sergey Vassilyev, care aveau un comportament fiscal disimulat de tip fantoma, ar fi facturat in mod fictiv anumite achizitii si prestari servicii si catre alte societati comerciale.

In lantul evazionist ar fi fost folosite pe mai multe paliere societati comerciale cu un comportament fiscal disimulat de tip fantoma, iar sumele de bani erau transferate succesiv prin conturile respectivelor societati, in scopul spalarii acestora.

Prejudiciul in acest caz se ridica la aproximativ 40 milioane de lei.