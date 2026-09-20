Laurențiu Reghecampf (51 de ani) revine la formația roș-albastră, după ce Marius Baciu a fost demis în urma eșecului cu Universitatea Craiova, scor 0-5.

Reghecampf este sub contract cu Esperance Tunis, liderul campionatului din Tunisia, însă Gigi Becali a ajuns la un acord cu tehnicianul pentru revenirea la FCSB.

Gregory Tade, pentru Sport.ro în 2025: „Reghecampf mi-a distrus cariera”

În urmă cu un an, Gregory Tade, fostul atacant al roș-albaștrilor, a vorbit în exclusivitate pentru Sport.ro despre perioada în care a lucrat cu Reghecampf și a lansat acuzații dure la adresa antrenorului.

Tade a ajuns în România în 2013, la CFR Cluj, de la St. Johnstone. După ce a devenit golgheterul campionatului în sezonul 2014/15, atacantul francez a fost transferat de FCSB pentru 500.000 de euro. În perioada de la București, a lucrat și cu Reghecampf.

„Reghecampf… tactic e unul dintre cei mai buni antrenori cu care am lucrat. Antrenamentele lui erau excelente, mi-au plăcut foarte mult. Dar ca om nu mi-a plăcut deloc. Eu cred că avea un caracter foarte urât, foarte slab. Cred că cel mai urât caracter pe care l-am găsit într-un tehnician”, a spus Tade pentru Sport.ro.