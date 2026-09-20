EXCLUSIV Atacantul adus de Rădoi la FCSB l-a făcut praf pe Reghecampf: „Cel mai urât caracter! Mi-a distrus cariera”

Atacantul adus de Rădoi la FCSB l-a făcut praf pe Reghecampf: „Cel mai urât caracter! Mi-a distrus cariera” Superliga
Ionut Stoica
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Gigi Becali a anunțat duminică numele noului antrenor de la FCSB. 

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FCSBgregory tadeLaurentiu ReghecampfMirel Radoi
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Laurențiu Reghecampf (51 de ani) revine la formația roș-albastră, după ce Marius Baciu a fost demis în urma eșecului cu Universitatea Craiova, scor 0-5.

Reghecampf este sub contract cu Esperance Tunis, liderul campionatului din Tunisia, însă Gigi Becali a ajuns la un acord cu tehnicianul pentru revenirea la FCSB.

Gregory Tade, pentru Sport.ro în 2025: „Reghecampf mi-a distrus cariera”

În urmă cu un an, Gregory Tade, fostul atacant al roș-albaștrilor, a vorbit în exclusivitate pentru Sport.ro despre perioada în care a lucrat cu Reghecampf și a lansat acuzații dure la adresa antrenorului.

Tade a ajuns în România în 2013, la CFR Cluj, de la St. Johnstone. După ce a devenit golgheterul campionatului în sezonul 2014/15, atacantul francez a fost transferat de FCSB pentru 500.000 de euro. În perioada de la București, a lucrat și cu Reghecampf.

„Reghecampf… tactic e unul dintre cei mai buni antrenori cu care am lucrat. Antrenamentele lui erau excelente, mi-au plăcut foarte mult. Dar ca om nu mi-a plăcut deloc. Eu cred că avea un caracter foarte urât, foarte slab. Cred că cel mai urât caracter pe care l-am găsit într-un tehnician”, a spus Tade pentru Sport.ro.

Atacantul adus în mandatul lui Mirel Rădoi din 2015 susține că deciziile lui Reghecampf i-au afectat cariera și consideră că avea profilul ideal pentru stilul de joc al tehnicianului.

„Reghecampf mi-a distrus cariera. Pentru că eu eram, din punctul meu de vedere și al altora, cel mai bun atacant din lot atunci. Dar, chiar și așa, în față îi prefera pe Marica, pe Bawab, apoi l-a pus vârf pe Chipciu doar pentru că Gigi spunea că eu nu trebuie să joc”, a mai afirmat francezul.

Tade a evoluat în 13 meciuri sub comanda lui Reghecampf, cu trei goluri și o pasă decisivă. Fostul atacant s-a retras din fotbal în 2023.

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