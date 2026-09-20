Laurențiu Reghecampf (51 de ani) și-a relansat cariera de antrenor în Africa, după mai multe mandate eșuate, în perioada 2017-2024. Problema e că reușitele lui „Reghe“ de la Esperance Tunis și Al-Hilal Omdurman au fost „pătate“ de comportamentul său.

La Al-Hilal Omdurman, tehnicianul român a tot lăsat de înțeles că își va prelungi contractul până când, în iunie, i-a părăsit pe sudanezi și a semnat cu Esperance Tunis! Iar acum, românul e pe cale să plece și de la această grupare după numai patru meciuri dintre care trei câștigate.

Acest scenariu al plecării lui Reghecampf la FCSB, care a apărut astăzi după anunțul lui Gigi Becali, i-a șocat pe conducătorii clubului Esperance. După ce declarațiile lui Becali au ajuns în presa tunisiană, jurnaliștii de aici i-au „bombardat“ pe stafful administrativ de la Esperance cu telefoanele.

Vicepreședintele lui Esperance: „Vom avea o ședință cu Reghecampf“

După cum Sport.ro a dezvăluit, scaunul lui Reghecampf, la Esperance, era șubred. Jocul neconvingător al echipei, dar și declarațiile cu care i-a iritat pe suporteri l-au pus pe antrenorul român în această situație neplăcută. Chiar și așa, șefii lui Esperance au fost șocați, atunci când au aflat că „Reghe“ va prelua FCSB, așa cum a anunțat Gigi Becali.

Auzind despre această variantă, vicepreședintele clubului, Chokri El Ouaer (60 de ani), a oferit prima reacție oficială din partea celor de la Esperance.

„Reghecampf va fi convocat la o ședință, diseară, după ce va încheia antrenamentul cu echipa. Vrem să obținem niște explicații din partea lui în privința zvonurilor care circulă în mass-media. Apoi, vom lua deciziile care se impun“, a declarat Chokri El Ouaer (foto).

De la începutul săptămânii, „Reghe“ conducea ședințele de pregătire fără jucătorii internaționali care au fost convocați la diferite reprezentative pentru meciurile din perioada septembrie – octombrie. Antrenorul român urma să joace prima partidă oficială, după această pauză, pe 10 octombrie, acasă, cu Olympique Beja, în etapa a 5-a a primei ligi din Tunisia.

Acum însă, prezența lui Reghecampf pe bancă, la această partidă, pare compromisă. Rămâne de văzut, totuși, cum va obține românul rezilierea contractului cu Esperance.