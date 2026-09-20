Gigi Becali, forțat să bage mâna adânc în buzunare pentru a-l numi pe Laurențiu Reghecampf! Trebuie să plătească o avere rivalei din Superliga

Decizia finanțatorului de la FCSB a venit după umilința încasată de FCSB pe terenul Universității Craiova, scor 0-5, în etapa a zecea din Superliga României.

Până la instalarea lui Reghe la FCSB, mai sunt de rezolvat unele probleme legate de tehnicianul aflat sub contract cu Esperance Tunis. În primul rând, Reghecampf trebuie să își rezolve situația contractuală cu clubul din Tunisia.

Apoi, mai sunt și problemele antrenorului legate de ultimul său mandat pe banca Universității Craiova. În toamna anului 2023, Reghecampf a plecat de la Universitatea Craiova pentru a semna cu Al-Tai, însă nu a achitat clauza de reziliere pe care o avea în contractul cu formația din Bănie. Din acest motiv, Mihai Rotaru a mers la Comisii pentru a-și recupera datoria.

Laurențiu Reghecampf trebuie să îi achite 200.000 de euro Universității Craiova, însă antrenorul s-a înțeles cu Mihai Rotaru pentru plata eșalonată a datoriei. Până la plata integrală, FRF i-a interzis lui Reghe să activeze în fotbalul din România, însă antrenorul și-a putut desfășura activitatea la cluburi din străinătate.

Conform Fanatik, Reghecampf a plătit aproximativ 50.000 de euro din datorie și mai are de achitat aproximativ 150.000 de euro. Astfel, până să o preia oficial pe FCSB, antrenorul trebuie să plătească și suma rămasă. Sursa citată susține, însă, că Gigi Becali va plăti datoria lui Reghecampf către Mihai Rotaru, iar antrenorul va putea fi instalat fără probleme la FCSB.