Roș-albaștrii au pierdut cu scorul de 0-5 pe terenul Universității Craiova, iar Marius Baciu nu va mai continua la echipa finanțată de Gigi Becali.

În Bănie, oltenii au făcut spectacol. Al Hamlawi a reușit o ”dublă” în prima repriză (minutele 29 și 45+3). Alexandru Cicâldău a marcat și el în minutul 57, iar Elisor a făcut și el o ”dublă” în actul secund (minutele 69 și 87).

A doua zi după meci, Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, a făcut un anunț surprinzător: Laurențiu Reghecampf este noul antrenor al lui FCSB. Antrenorul român este sub contract cu Esperance Tunis, însă aventura sa în Tunisia pare că se va încheia mai devreme.

Becali a mărturisit că a luat decizia de a-l numi pe Laurențiu Reghecampf în funcția de antrenor deoarece a fost impresionat de felul în care suporterii roș-albaștri au rămas lângă echipă chiar și după eșecul cu Universitatea Craiova.

”Laurențiu Reghecampf este noul antrenor al FCSB. Este decizia mea, pe care am luat-o după ce am stat să mă gândesc foarte bine. Am fost impresionat de modul în care galeria a fost alături de echipă și după 0-5 la Craiova. Am văzut că suporterii i-au aplaudat pe jucători și au ținut să fie alături de ei și după acest eșec de la Craiova.

Și atunci am decis să le fac un cadou și să le aduc antrenorul pe care ei îl vor. Laurențiu Reghecampf este noul antrenor al FCSB, așa că suporterii să stea liniștiți. Ei sunt puterea acestui club și eu țin cont foarte mult de părerea suporterilor”, a spus Gigi Becali, conform Fanatik.

Reghe a mai antrenat-o pe FCSB în trecut și le-a adus roș-albaștrilor două titluri de campioană a României, o Supercupă și o Cupă a Ligii.