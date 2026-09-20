LIVE VIDEO Fulham - Manchester United, de la 18:30 EXCLUSIV pe VOYO SPORT 1

Fulham - Manchester United, de la 18:30 EXCLUSIV pe VOYO SPORT 1 Premier League
SPORT.RO
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Meciurile din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.

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Fulham - Manchester UnitedFulhamManchester UnitedPremier LeagueMichael Carrick
Din articol

Fulham - Manchester United

Partida poate fi urmărită în direct pe VOYO SPORT 1 (AICI).

Michael Carrick s-a decis! Ce va face antrenorul lui Manchester United

Antrenorul lui Manchester United, Michael Carrick, a respins vineri speculaţiile privind poziţia sa la club, insistând că se aşteaptă să dispună de timpul necesar pentru a redresa situaţia după un început dificil de sezon.

United a pierdut trei dintre cele şase meciuri disputate în toate competiţiile şi a suferit o eliminare dureroasă din Cupa Ligii miercuri, după ce a condus-o cu 2-0 acasă pe Brighton & Hove Albion, înainte de partida de duminică de pe terenul lui Fulham, din Premier League.

"Cred că va fi nevoie de mai mult decât de rezultatele din unul sau două meciuri. Lăsând toate acestea la o parte, pentru mine nu contează. Cunosc clubul, cunosc rolul şi ştiu ce se aşteaptă aici în privinţa menţinerii unui anumit standard de joc. În ceea ce priveşte viitorul, proprietarii clubului sau cât timp mai am la dispoziţie, toate acestea nu contează absolut deloc. E ridicol să mă gândesc la aşa ceva în situaţia în care mă aflu. Pur şi simplu nu este la ordinea zilei. Trebuie să obţinem rezultate şi avem multe meciuri pentru care trebuie să ne pregătim", le-a spus Carrick jurnaliştilor.

Tehnicianul în vârstă de 45 de ani şi-a asumat responsabilitatea pentru începutul slab al echipei, dar a precizat că atenţia trebuie să rămână concentrată pe găsirea unor soluţii, nu pe căutarea vinovaţilor.

"Este responsabilitatea mea şi accept acest lucru. Nu e vorba de a căuta vinovaţi. Daţi vina pe mine, nicio problemă, dar ideea este să nu aruncăm vina asupra oamenilor. Este vorba despre găsirea unor soluţii. Este un efort colectiv. Totul depinde de lucrurile asupra cărora te concentrezi. Ştiu unde vrem să ajungem şi vrem să ajungem acolo rapid", a spus el.

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