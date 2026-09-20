Drăguș a acuzat probleme la genunchi în minutul 36 și a primit îngrijiri medicale. A încercat să continue, însă după primul sprint a simțit din nou dureri și a părăsit terenul în lacrimi, în minutul 40.

Investigațiile medicale au confirmat că atacantul nu poate participa la următoarele acțiuni ale României din UEFA Nations League. Federația Română de Fotbal a anunțat oficial absența sa. DETALII AICI

Gigi Becali: „Drăguș stă maxim o lună”

Gigi Becali susține că Drăguș nu va sta însă departe de teren pentru o perioadă foarte lungă. Patronul FCSB a dezvăluit că fotbalistul are o întindere la ligamentul interior și estimează că recuperarea va dura cel mult o lună.

„Drăguș are o întindere la ligamentul interior. Stă o lună maxim. El face deja recuperare. Eu știu că stă maxim o lună”, a anunțat Gigi Becali la Digi Sport.

Cifrele lui Denis Drăguș

Denis Drăguș a debutat în SuperLiga la Viitorul Constanța, iar evoluțiile bune l-au împins către un transfer la Standard Liege. Ulterior, atacantul a mai fost legitimat la Crotone, Genoa, Gaziantep, Trabzonspor și Eyupsor.

Deși a fost transferat la Trabzonspor pentru 1,7 milioane de euro, Drăguș a avut parte de foarte puține șanse, astfel că în doi ani a acumulat doar 26 de meciuri, trei goluri și o pasă decisivă la gigantul din Turcia.