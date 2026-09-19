Roma a avut un start excelent și a intrat la cabine cu avantaj de două goluri. Manu Kone a înscris în minutele 6 și 37.

Inter a revenit imediat după pauză. Lautaro Martinez a redus diferența în minutul 46, apoi atacantul argentinian a restabilit egalitatea în minutul 79 și a completat „dubla”.

Reacția italienilor după AS Roma - Inter Milano: „Epic!”

Remiza păstrează cele două echipe în fruntea clasamentului. Roma și Inter au câte 13 puncte și sunt neînvinse după primele cinci etape. Italienii au urmărit cu mare interes duelul de pe „Olimpico”, iar site-urile apropiate celor două cluburi au reacționat după fluierul final.

„Kone-Lautaro x2, Giallorossii și Nerazzurrii împart punctele. Duelul direct de pe Olimpico se încheie la egalitate. Roma și Inter rămân la egalitate în fruntea clasamentului”, a scris Siamolaroma.it.

„Final epic! De această dată este o remontada pe jumătate, Lautaro îi răspunde cu aceeași monedă lui Kone”, a titrat Fcinternews.it.

Internews24.com a scris: „S-a terminat! Nerazzurrii revin și obțin un punct prețios!”.

„O remiză dulce-amăruie pe Olimpico”, a scris Romanews.eu.

Football Italia a descris partida printr-o singură frază: „O altă revenire spectaculoasă în lupta pentru Scudetto”.