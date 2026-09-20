Gigi Becali a anunțat că Laurențiu Reghecampf va reveni la FCSB. Tehnicianul a mai pregătit gruparea roș-albastră în perioadele 2012-2014 și 2015-2017, timp în care a bifate peste 170 de apariții pe bancă și a câștigat două titluri de campion.

Cum a ajuns Laurențiu Reghecampf prima dată la FCSB

Reghecampf s-a făcut remarcat în sezonul 2011/12, pe banca celor de la Concordia Chiajna. Tehnicianul a preluat echipa într-un moment în care ilfovenii ocupau locul 17 și erau implicați serios în lupta pentru evitarea retrogradării. Sub comanda sa, Concordia a avut însă un retur foarte bun de campionat și a încheiat sezonul pe locul nouă.

La finalul sezonului 2011/12, Gigi Becali l-a adus, așadar, pe Laurențiu Reghecampf la echipă. Iar mutarea a avut efect imediat, în contextul în care antrenorul a readus titlul în vitrina lui FCSB încă din primul sezon, după o pauză de șapte ani.

Tot atunci, echipa a avut un parcurs important în Europa League. A câștigat grupa din care au mai făcut parte Stuttgart, Copenhaga și Molde, a eliminat-o pe Ajax și a învins-o pe Chelsea, scor 1-0, la București. În stagiunea următoare, Reghecampf a câștigat din nou campionatul și a obținut accederea în grupele Champions League.

De ce a plecat Reghecampf în 2014

În ciuda rezultatelor, finalul primului mandat a adus și primele tensiuni. Reghecampf a dezvăluit ulterior că își dorea să-și prelungească înțelegerea pentru încă doi ani și să primească un salariu mai mare, însă discuțiile cu conducerea clubului nu au ajunss la un acord.

În același timp, se scria atunci și că lipsa garanțiilor că FCSB va primi intăriri este un factor care a cântărit în decizia antrenorului de a pleca. Ulterior, pe numele său a venit o ofertă importantă de la Al-Hilal, iar Reghecampf a decis să plece în Arabia Saudită.

Despărțirea nu a fost lipsită de discuții. Cele două părți au negociat în privința clauzei de reziliere, iar Reghecampf a susținut ulterior că a achitat aproximativ 600.000 de euro pentru a putea părăsi clubul.

”Reghe” a revenit însă la FCSB în 2015, după plecarea lui Mirel Rădoi

În decembrie 2015, FCSB traversa o perioadă complicată. Mirel Rădoi plecase de la echipă, iar gruparea roș-albastră era pe locul patru și avea de recuperat un deficit de 10 puncte față de liderul Astra. Gigi Becali a apelat din nou la Reghecampf, care o pregătea în acel moment pe Litex Lovech.

Patronul FCSB spunea atunci că își dorea un antrenor pe care îl cunoștea și în care avea încredere după performanțele din primul mandat. Doar că al doilea mandat nu a mai avut același succes.

FCSB a pierdut titlul în fața Astrei în 2016, iar un an mai târziu a terminat din nou pe locul secund, în spatele Viitorului. În această perioadă, între Reghecampf și MM Stoica au apărut și tensiuni.

În decembrie 2016, după o serie de rezultate slabe și după eliminările din Europa League și Cupa României, Gigi Becali confirma public faptul că între cei doi existase o ceartă.

Concret, conflictul dintre Reghecampf și MM Stoica a apărut pe fondul perioadei slabe traversate de echipă. FCSB obținuse o singură victorie în patru meciuri și fusese eliminată atât din Europa League, cât și din Cupa României, iar rezultatele au tensionat atmosfera din cadrul clubului. Gigi Becali a recunoscut la acea vreme că cei doi s-au certat pentru că echipa nu mai funcționa la nivelul așteptat, fără să ofere însă detalii despre un motiv al disputei

De ce a plecat Reghecampf și în 2017

Cu un an de contract scadent la FCSB, Reghecampf a plecat în cele din urmă în 2017, după ce a dat curs unei oferte importante din Emiratele Arabe Unite, de la Al Wahd. Cele două părți au ajuns la un acord pentru reziliere, iar Gigi Becali spunea atunci că a încasat aproximativ 500.000 de euro pentru a-i permite antrenorului să plece.

Ambele mandate ale lui Laurențiu Reghecampf la FCSB s-au încheiat, în acest sens, cu plecări în zona Golfului, în timp ce relația cu Gigi Becali a rămas suficient de bună încât ”Reghe” să fie rechemat și după prima despărțire și acum, la ani buni după a doua.

Ce s-a întâmplat cu Reghecampf după al doilea mandat la FCSB

După ce a plecat de la FCSB în 2017, Reghecampf a mers la Al Wahda și, ulterior, le-a mai antrenat pe Al Wasl și Al Ahli, înainte să revină în 2021 în România, ca să o antreneze pe Universitatea Craiova.

După ce a stat pe banca oltenilor un singur sezon, ”Reghe” a pregătit-o pe Neftchi Baku și s-a întors, pe urmă, din nou în România, tot la Universitatea Craiova. Al doilea mandat la echipa din Bănie a fost însă mai scurt.

Până să revină la FCSB, Reghecampf a mai fost pe banca celor de la Al Tai, Al Hilal Omdurman și Esperance Tunis. CITEȘTE ȘI: EXCLUSIV Culisele revenirii lui Reghecampf la FCSB: cum a fost convins antrenorul de Gigi Becali