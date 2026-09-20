Marius Baciu pleacă de la FCSB după umilința din etapa #10 cu Universitatea Craiova. Gruparea roș-albastră a fost îngenuncheată de campioana en-titre în Bănie, pe stadionul ”Ion Oblemenco”, scor 0-5.

Gigi Becali a intrat în direct la TV și a anunțat primul bonus pentru Reghecampf: ”1.000.000 de € dacă face asta!”

Gigi Becali a anunțat astăzi că s-a înțeles cu Laurențiu Reghecampf pentru postul de principal la gruparea roș-albastră. CITEȘTE ȘI: Cum au arătat primele două mandate, ce tensiuni a avut cu MM Stoica și care a fost poziția lui Gigi Becali.

La câteva ore de la primele declarații, Gigi Becali a intervenit în direct la Digi Sport 1 și a dezvăluit că ”Reghe” va avea un salariu mic, dar bonusuri mari la FCSB. Patronul a spus că pentru calificarea în Champions League, spre exemplu, antrenorul va încasa un milion de euro.

”L-am sunat de trei ori, n-a răspuns (n.r. – Mirel Rădoi). L-am sunat pe Reghe, a răspuns. El e la Esperance, dar are clauză: trebuie să plătească trei salarii. Are de plătit 150,000 de dolari în total, că are 50,000 de dolari pe lună. Și 150,000 de euro are de dat la Craiova. Am vorbit cu avocat și i-am spus că plătesc banii la Craiova, ca să stingem litigiul lui Reghecampf cu Craiova (n.r. – în momentul plecării de la Craiova, în 2023, Laurențiu Reghecampf a rămas cu un litigiu cu clubul patronat de Mihai Rotaru).

Am stabilit tot cu Reghecampf, inclusiv primele. Are salariu mic și prime mari. De exemplu, primă de un milion pentru calificarea în Champions League. Mi-a zis că, în zece etape e pe primul loc, că ia titlul la pas și că, la anul, suntem în Champions League. Vă spun ce mi-a zis el”, a spus Gigi Becali.

Ce s-a întâmplat cu Reghecampf după al doilea mandat la FCSB

Reghecampf a fost ”principal” la FCSB în perioadele 2012-2014 și 2015-17

După ce a plecat de la FCSB în 2017, Reghecampf a mers la Al Wahda și, ulterior, le-a mai antrenat pe Al Wasl și Al Ahli, înainte să revină în 2021 în România, ca să o antreneze pe Universitatea Craiova.

După ce a stat pe banca oltenilor un singur sezon, ”Reghe” a pregătit-o pe Neftchi Baku și s-a întors, pe urmă, din nou în România, tot la Universitatea Craiova. Al doilea mandat la echipa din Bănie a fost însă mai scurt.

Până să revină la FCSB, Reghecampf a mai fost pe banca celor de la Al Tai, Al Hilal Omdurman și Esperance Tunis. CITEȘTE ȘI: EXCLUSIV Culisele revenirii lui Reghecampf la FCSB: cum a fost convins antrenorul de Gigi Becali