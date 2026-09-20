Robert Niță și Daniel Anghel (Sport.ro) sunt invitații lui Cristian Pintea la Matinalul de pe VOYO SPORT 1. Cei trei vor discuta despre cele mai interesante subiecte din fotbalul intern și nu numai.

Robert Niță a numit antrenorul care s-ar potrivi perfect la FCSB

Robert Niță a vorbit în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE despre umilința suferită de FCSB pe terenul Universității Craiova și consideră că este rușinos pentru că roș-albaștrii au investit serios în această perioadă.

Fostul jucător de la Rapid și Foresta Suceava crede că Mirel Rădoi ar fi cea mai potrivită variantă de antrenor pentru FCSB, pentru că ar putea să se impună în fața lui Gigi Becali.

„Este o umilință pentru FCSB, la ce investiții și condiții sunt acolo. FCSB are un lot puternic, cu jucători importanți, care au costat sute de mii de euro sau milioane.

Ce e mai grav e că meciul a fost pierdut încă din minutul 1, de la început am avut impresia că FCSB nu putea să scoată ceva din acest meci.

Rădoi ar putea să forțeze relația cu nașul (n.r. Gigi Becali) și să impună niște clauze, cum a făcut Edi Iordănescu. Gigi Becali l-ar pune imediat pe Rădoi, dar probabil că își dorește și el altceva, iar faptul că nu îi răspunde lui Gigi Becali, cred că nu vrea să cedeze, pentru că patronul lui FCSB este destul de convingător”, a spus Robert Niță în exclusivitatea la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.