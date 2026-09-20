EXCLUSIV Cea mai bună variantă de antrenor la FCSB? „Ar putea să forțeze relația cu Gigi Becali”

Cea mai bună variantă de antrenor la FCSB? „Ar putea să forțeze relația cu Gigi Becali” Superliga
SPORT.RO
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Robert Niță a vorbit despre o variantă de antrenor pentru FCSB.

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FCSBGigi BecaliRobert Nitavoyo sport liveCraiova
Din articol

Robert Niță și Daniel Anghel (Sport.ro) sunt invitații lui Cristian Pintea la Matinalul de pe VOYO SPORT 1. Cei trei vor discuta despre cele mai interesante subiecte din fotbalul intern și nu numai.

Robert Niță a numit antrenorul care s-ar potrivi perfect la FCSB

Robert Niță a vorbit în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE despre umilința suferită de FCSB pe terenul Universității Craiova și consideră că este rușinos pentru că roș-albaștrii au investit serios în această perioadă.

Fostul jucător de la Rapid și Foresta Suceava crede că Mirel Rădoi ar fi cea mai potrivită variantă de antrenor pentru FCSB, pentru că ar putea să se impună în fața lui Gigi Becali.

„Este o umilință pentru FCSB, la ce investiții și condiții sunt acolo. FCSB are un lot puternic, cu jucători importanți, care au costat sute de mii de euro sau milioane.

Ce e mai grav e că meciul a fost pierdut încă din minutul 1, de la început am avut impresia că FCSB nu putea să scoată ceva din acest meci.

Rădoi ar putea să forțeze relația cu nașul (n.r. Gigi Becali) și să impună niște clauze, cum a făcut Edi Iordănescu. Gigi Becali l-ar pune imediat pe Rădoi, dar probabil că își dorește și el altceva, iar faptul că nu îi răspunde lui Gigi Becali, cred că nu vrea să cedeze, pentru că patronul lui FCSB este destul de convingător”, a spus Robert Niță în exclusivitatea la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.

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Assad Al Hamlawi, ironic după umilința administrată lui FCSB

Atacantul oltenilor a reușit o „dublă” în partida de pe „Ion Oblemenco” și a fost cel care a deschis scorul. Assad Al Hamlawi a deschis scorul în urma unei faze la care apărarea lui FCSB a uitat de el la un out de margine. 

După meci, palestinianul nu s-a ferit să spună că apărătorii roș-albaștrilor „dormeau” și el a profitat de neatenția lor.

„Am văzut că dormeau și m-am dus în spatele lor și am avut un gol simplu. Da, dormeau! Dacă simt că ne-am umilit rivalii? Dacă pierdeai 0-5 ce ai fi gândit?

Despre transferul meu sunt doar zvonuri. Mă simt confortabil stând aici. Echipa e minunată. Am prieteni buni aici, de asemenea. Țintim mai sus decât fotbalul normal din campionat, vrem să jucăm meciuri europene.

Singurul sfat pentru români pentru deplasarea în Suedia este să stea în casă. Dacă ieși în oraș, vei fi distras. Nu știu ce să zic altceva pentru că nu multă lume știe, dar eu nu mă uit la fotbal în afara de ce joc, deci...”, a spus Assad Al Hamlawi, după victoria cu FCSB.

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