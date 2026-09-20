Reghecampf vine la gruparea patronată de Gigi Becali după ce își va rezolva situația contractuală cu Esperance Tunis.
Mihai Stoica, detalii despre venirea lui Reghecampf la FCSB! Cum va arăta staff-ul antrenorului și ce i-a promis Gigi Becali
Laurențiu Reghecampf va fi instalat curând în funcția de antrenor principal al lui FCSB.
Mihai Stoica a reacționat la vestea că Laurențiu Reghecampf va fi noul antrenor al lui FCSB. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a explicat că deocamdată există un ”gentlemen agreement” între Reghecampf și Gigi Becali.
Oficialul fostei campioane din Liga 1 s-a declarat încântat de decizia lui Gigi Becali, mai ales că este o variantă susținută și de suporterii roș-albaștrilor.
”Există un gentleman agreement între Gigi și Laur. Noi am început să lucrăm programul. A fost cum e la Gigi. Aseară avea alte idei, azi a apărut, în ultima clipă, informația asta.
E o lecție și singurul aspect pozitiv cu care am plecat de la Craiova, faptul că suporterii ne-au predat o lecție: au încurajat echipa până în ultima secundă. Este o chestie de pus în vestiar înainte de fiecare meci.
Gigi a zis că ține cont de dorințele lor, chiar dacă aseară a spus că pune pe cine vrea.
Pentru mine, condiția nr. 1 e să aibă un CV care să îl propună. Dacă un fotbalist s-a remarcat undeva și e adus la FCSB, și un antrenor trebuie să fie remarcat undeva pentru a fi adus la FCSB. Pentru mine e un avantaj mare să aibă un trecut la FCSB. Când Reghe a venit în primul mandat, a avut șase luni la Chiajna.
Apelăm la cea mai bună variantă care e viabilă la acest moment. E o variantă care e îmbrățișată și de suporteri. Eu sunt foarte mulțumit”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.
Mihai Stoica a anunțat cine vine alături de Reghecampf la FCSB
Întrebat despre motivul pentru care Laurențiu Reghecampf ar renunța la un salariu uriaș în Tunisia pentru a semna cu FCSB, Mihai Stoica a explicat că remunerația antrenorului va fi pe măsură dacă echipa va avea performanțe notabile: ”El a câștigat bani frumoși și aici. Am înțeles că vrea bonusuri mari, așa a zis Gigi Becali. FCSB e o atracție”.
De altfel, oficialul celor de la FCSB a dezvăluit cum va arăta staff-ul lui Laurențiu Reghecampf: ”Vine cu Viorel Dinu și cu Adrian Popa. Vine cu doi colaboratori. Rămân și cei din staff-ul nostru”.
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