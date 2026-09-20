Mihai Stoica, detalii despre venirea lui Reghecampf la FCSB! Cum va arăta staff-ul antrenorului și ce i-a promis Gigi Becali

Reghecampf vine la gruparea patronată de Gigi Becali după ce își va rezolva situația contractuală cu Esperance Tunis.

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Mihai Stoica a reacționat la vestea că Laurențiu Reghecampf va fi noul antrenor al lui FCSB. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a explicat că deocamdată există un ”gentlemen agreement” între Reghecampf și Gigi Becali.

Oficialul fostei campioane din Liga 1 s-a declarat încântat de decizia lui Gigi Becali, mai ales că este o variantă susținută și de suporterii roș-albaștrilor.

”Există un gentleman agreement între Gigi și Laur. Noi am început să lucrăm programul. A fost cum e la Gigi. Aseară avea alte idei, azi a apărut, în ultima clipă, informația asta.

E o lecție și singurul aspect pozitiv cu care am plecat de la Craiova, faptul că suporterii ne-au predat o lecție: au încurajat echipa până în ultima secundă. Este o chestie de pus în vestiar înainte de fiecare meci.

Gigi a zis că ține cont de dorințele lor, chiar dacă aseară a spus că pune pe cine vrea.

Pentru mine, condiția nr. 1 e să aibă un CV care să îl propună. Dacă un fotbalist s-a remarcat undeva și e adus la FCSB, și un antrenor trebuie să fie remarcat undeva pentru a fi adus la FCSB. Pentru mine e un avantaj mare să aibă un trecut la FCSB. Când Reghe a venit în primul mandat, a avut șase luni la Chiajna.

Apelăm la cea mai bună variantă care e viabilă la acest moment. E o variantă care e îmbrățișată și de suporteri. Eu sunt foarte mulțumit”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Mihai Stoica a anunțat cine vine alături de Reghecampf la FCSB

Întrebat despre motivul pentru care Laurențiu Reghecampf ar renunța la un salariu uriaș în Tunisia pentru a semna cu FCSB, Mihai Stoica a explicat că remunerația antrenorului va fi pe măsură dacă echipa va avea performanțe notabile: ”El a câștigat bani frumoși și aici. Am înțeles că vrea bonusuri mari, așa a zis Gigi Becali. FCSB e o atracție”.

De altfel, oficialul celor de la FCSB a dezvăluit cum va arăta staff-ul lui Laurențiu Reghecampf: ”Vine cu Viorel Dinu și cu Adrian Popa. Vine cu doi colaboratori. Rămân și cei din staff-ul nostru”.