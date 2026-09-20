Laurențiu Reghecampf (51 de ani) s-a întors, la FCSB, la primul apel primit de la Gigi Becali. Asta deși era sub contract cu Esperance Tunis, formație pe care a preluat-o din iunie și cu care e lider în campionat după patru etape.

Graba cu care „Reghe“ a ținut să preia FCSB, pentru a treia oară, a fost prima dezvăluire făcută de Gigi Becali, în această seară, în cadrul intervenției sale, la Digi Sport. Dar nu și singura! După ce discuția a continuat, patronul roș-albaștrilor a „reușit“ să-l pună pe noul tehnician într-o postură tare neplăcută. Pentru că, fără ocolișuri, a vorbit despre o problemă gravă a lui Reghecampf: dependența de consumul de alcool!

Gigi Becali: „Reghecampf nu mai bea acum. Avea probleme mari!“

Întrebat dacă nu e îngrijorat că noul antrenor al roș-albaștrilor n-a mai avut rezultate – o informație eronată, în condițiile în care Reghecampf a luat trei trofee, în ultimii ani, cu Esperance și cu Al-Hilal Omdurman! – Gigi Becali a oferit un răspuns, în stilul său caracteristic.

„Reghe e mult mai cuminte acum. Nu mai bea! Adică, nu mai bea alcool, că apă bea. Avea probleme mari (n.r. – cu consumul de alcool), de asta n-a avut rezultate. Oricum, să știți că acum e pe primul loc în Tunisia. Și, pe unde a fost, a mai câștigat campionate (n.r. – cu Al-Hilal Omdurman, în Sudan și în Rwanda)“, a spus patronul FCSB-ului.

Gigi Becali a lămurit și când va sosi noul antrenor în țară. „Reghecampf poate fi mâine sau marți aici. El vine pe mai puțini bani la FCSB. În Tunisia, avea 50,000 de dolari pe lună. Dar aici va avea prime mari. În plus, va fi în centrul atenției, că pe unde era, nu prea îl vedea lumea“, a afirmat finanțatorul roș-albaștrilor.