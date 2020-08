"Asta am meritat acolo!" Bergodi a UITAT umilinta din Europa League si e entuziasmat de jocul echipei! Ce spune dupa victoria cu Astra

Craiova s-a impus cu 2-0 pe teren propriu cu Astra Giurgiu, prin golurile inscrise de Koljic si Cicaldau.

Oltenii au reusit sa mai spele putin din rusinea din Europa League dupa ce au fost eliminati de Lokomotiv Tbilisi, iar acum sunt concentrati pe noul sezon din Liga 1, unde au pornit cu doua victorii consecutive.

Cristiano Bergodi a vorbit despre meciul bun facut de jucatorii sai, pe care i-a laudat pentru atitudine si a acuzat timpul scurt de pauza pe care echipele l-au avut dintre finalul sezonului trecut si startul noului sezon. Italianul pune accidentarile fotbalistilor din Liga 1 pe lipsa unei pregatiri.

"Am avut un meci foarte bun, in prima repriza am ratat ocazii foarte bune in fata portii si am dat doua goluri. In a doua repriza am controlat mai mult jocul decat sa dam gol. Vreau sa ii felicit pe baieti, sunt multumit, trecem peste aceasta situatie grea.

Putem lucra, avem pauza si timp sa reglam niste lucruri.

Din pacate acolo asta am meritat, probabil atitudinea a lipsit, dar baietii au revenit si ma bucur, e o echipa buna, suntem inca cu un lot subtire dar vom face un lot bun si putem lupta pentru ca e un campionat lung, obositor si avem sanse.

Nu a fost o perioada usoara pentru nicio echipa, la fiecare echipa s-au accidentat jucatori si la noi, incercam sa reglam cu aceasta pauza, vor reveni jucatori si vom fi bine.

Vom face ceva transferuri probabil, acum sunt multumit de cum e echipa, cel putin in campionat, am facut doua victorii si vom vedea, daca se poate mai bine, vom face, dar nu doar sa luam jucatori asa.

Nationala e cel mai important lucru pentru jucatori, nu e o pedeapsa, e un lucru frumos, asta inseamna ca avem jucatori foarte buni", a spus Cristiano Bergodi la finalul meciului.